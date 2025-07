Henry Cavill e David Corenswet impressionam como Superman, mas os fãs ressaltam as diferenças

O novo filme do Superman, dirigido por James Gunn, chegou com uma missão clara: reiniciar o universo DC com uma visão mais brilhante, otimista e fantástica. Mas, como esperado, nem todos os fãs estão prontos para deixar para trás a versão sombria, intensa e solene do Homem de Aço interpretado por Henry Cavill sob a direção de Zack Snyder. As comparações são inevitáveis e, enquanto os críticos debatem o tom, a discussão nas redes sociais tomou um rumo inesperado.

Sim, o novo Superman não está apenas conquistando as telas, mas também os corações.

Superman Superman regressa mais humano, cativante e cheio de brilho em um reboot que emociona (Warner Bros. Pictures)

David Corenswet, de 32 anos, foi coroado pelos internautas como a nova “paixão” do mundo, e sua presença imponente como Clark Kent está sendo celebrada por milhares que clamam: “Protejam-no a todo custo”.

Agora, os fãs afirmam que a “maldição do Superman” é real, apontando que “enquanto um prospera, o outro murcha”, uma clara referência à imagem decadente de Cavill. Recentemente, ele foi fotografado parecendo “desleixado” e “cansado”, enquanto sua noiva foi acusada de ter uma “mão ruim”.

A internet já tem seu favorito

Henry Cavill Henry Cavill atualmente (Instagram)

Além de medidas e músculos, o que tem influenciado a balança é o momento atual de cada ator. Cavill, amado por anos, deixou um vazio difícil de preencher, mas também enfrenta um período em que sua imagem pública foi afetada.

Ao contrário, Corenswet brilha como a nova promessa: carismático, galante e com uma energia que conquista corações.

E embora ele próprio tenha dito no passado que amava a versão “sombria e crua” de Cavill, também desejava ver uma versão “mais brilhante e otimista”. Hoje, esse desejo se tornou sua realidade na atuação.

As redes sociais são claras: David Corenswet não apenas preenche o traje, como o reaviva com esperança. E Cavill? Ainda amado, mas agora parte de uma era que muitos sentem ter chegado ao fim.

Não é um “declínio”, é uma mudança de prioridades para Henry Cavill

Enquanto frases como “O que aconteceu com Henry Cavill?” ou “a esposa tem uma mão ruim” têm sido uma constante toda vez que Cavill aparece.

No entanto, há algo que muitas vezes passa despercebido: por trás dessas mudanças físicas, existe uma explicação muito mais humana e compreensível. Em abril de 2024, Cavill e Viscuso anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho, e recentemente foi confirmado que agora são pais. Em uma publicação comovente de Dia dos Pais, Henry compartilhou sua alegria e pediu conselhos aos seguidores, mostrando a transformação pessoal pela qual está passando.

Henry Cavill Henry Cavill tem sido criticado por sua transformação (Getty)

É natural que se tornar pai e priorizar a vida familiar em detrimento da aparência pública traga mudanças visíveis. Nem todo dia é para parecer capa de revista, especialmente quando sua vida privada ganha destaque no tapete vermelho.

Embora David Corenswet, com seu físico impecável e juventude, tenha conquistado os fãs como o novo Superman, é importante lembrar que a evolução de Cavill reflete uma fase vital de sua vida, e ambos merecem respeito e admiração por suas contribuições ao personagem icônico.