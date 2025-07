“De partir o coração”: filhos de Diogo Jota reaparecem após sua morte e imagem emociona

Em 3 de julho, o mundo esportivo parou com a trágica notícia da morte de Diogo Jota, que faleceu em um acidente de carro com seu irmão, André Silva. Acredita-se que eles provavelmente estavam em alta velocidade, causando uma colisão fatal em Cernadilla, Espanha.

Embora os relatos iniciais sugerissem que o Lamborghini Huracan Evo Spyder tivesse um pneu furado, alguns dias depois foi revelado que o acidente foi causado por excesso de velocidade:

“Se estivessem a 90 quilômetros por hora, provavelmente não teriam morrido. Parece muito claro que a velocidade era muito alta, dadas as marcas de derrapagem”, explicou Javier López Delgado, presidente da Associação de Auditores de Segurança Viária (Asevi). Ele acrescentou: “O mau estado do asfalto. Um mau funcionamento das barreiras de proteção, cuja finalidade era proteger os motoristas.”

O impacto foi tão forte que, no momento do acidente, o carro pegou fogo, incinerando os corpos dos irmãos que estavam no local, causando o acidente fatal que chocou todos os torcedores de futebol e do Liverpool.

Família de Diogo Jota visita memorial realizado por torcedores do Liverpool

Diogo Jota parecia estar vivendo um dos seus momentos mais gratificantes, com uma carreira de sucesso no esporte e uma família feliz: seus três filhos e sua esposa, Rute Cardoso, com quem teve um casamento mágico apenas 11 dias antes do trágico evento.

No entanto, a vida tomou um rumo que acabou separando a família dos irmãos, sua esposa e seus filhos. Estes últimos se reuniram recentemente em uma homenagem realizada especialmente para o jogador por torcedores do Liverpool, visitando um memorial improvisado que deixou algumas das imagens mais comoventes.

Já se passaram cerca de 10 dias desde que as mortes de Diogo Jota e André Silva foram anunciadas, e em meio à dor que sua família está sentindo após sua perda, sua viúva, Rute Cardoso, e seus filhos se reuniram no Estádio Anfield, em Liverpool.

Esposa e filhos de Diogo Jota prestam homenagem ao jogador

Em um momento descrito como “de partir o coração”, Rute Cardoso e os três filhos de Diogo Jota foram ao estádio de Anfield para prestar uma homenagem emocionante ao famoso jogador, visitando o memorial “improvisado” que os torcedores montaram para ele e seu irmão André Silva, onde depositaram flores, camisas, cachecóis e fotografias.

A primeira a se aproximar foi Rute Cardoso, que deixou um buquê de flores brancas. O time também se uniu à família no luto usando uma rosa no peito, símbolo de união e respeito. Em uma imagem final, os filhos de Diogo Jota são vistos abraçando a mãe com o coração partido.