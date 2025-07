Suposto novo namorado de JLo, ganha apelido de “Ben Affleck de baixo orçamento” na internet

Jennifer Lopez continua tentando reconstruir sua vida após a turbulenta separação de Ben Affleck, um divórcio que não só virou manchete, mas também expôs tensões, expectativas frustradas e uma ruptura emocional que ainda a afeta profundamente. Enquanto tenta retomar sua carreira — em meio a shows cancelados, performances polêmicas como o beijo no American Music Awards e uma onda de ódio nas redes sociais —, a cantora e atriz parece ter encontrado um novo raio de luz: seu colega de elenco em ‘Office Romance’, Brett Goldstein.

ANÚNCIO

Mas, como é costume na narrativa em torno de JLo, a paz não vem sozinha. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, rumores sobre um possível relacionamento entre os dois têm gerado todo tipo de comentários e comparações desagradáveis.

O “novo Ben” que não está convencendo a internet

Imagens de Jennifer Lopez e Brett Goldstein passando um tempo juntos entre as filmagens e curtindo a República Dominicana geraram especulações imediatas. Reportagens da mídia americana afirmam que há uma química óbvia entre eles e, de acordo com uma fonte próxima, o ator britânico “celebra” JLo constantemente, algo de que ela gosta porque “é exatamente o que ela precisa agora”. No entanto, nas redes sociais, a reação tem sido menos romântica e mais... cruel.

Internautas já se manifestaram: “Aquele homem é um Ben Affleck de baixo orçamento”, diziam vários comentários virais comparando o ator de Ted Lasso ao galã de Hollywood. Alguns criticam seu físico, alegando que ele “não se parece em nada com o de JLo”, enquanto outros afirmam que Brett “parece o irmão mais novo nerd de Ben”. Além do tom debochado, a mensagem é clara: há aqueles que não conseguem perdoar JLo por seguir em frente tão cedo e por alguém que, aos seus olhos, não corresponde aos padrões visuais do passado.

J.Lo é novamente alvo de escrutínio

Após um período de “calma”, Jennifer Lopez está novamente sob ataque não apenas por quem ela escolhe amar, mas simplesmente por escolher amar novamente. Comentários abundam nas redes sociais acusando-a de “não saber ficar sozinha”, de “pular de homem em homem” e até mesmo de usar Goldstein como um “patch emocional” após o divórcio. Alguns usuários até alertaram o ator britânico para “se cuidar” porque “ele vai acabar como Ben: cansado e confuso”.

Mas, além da zombaria, há uma coisa que se repete: J.Lo nunca tem permissão para se curar em paz. O que para outras celebridades seria um “novo começo” se torna alvo de julgamento para ela.

E quem é Brett Goldstein?

Para quem o conhece apenas por esta história, Brett Goldstein não é um caso passageiro. Aos 44 anos, ele é um ator, comediante e roteirista britânico amplamente reconhecido por seu papel como Roy Kent em Ted Lasso, série pela qual ganhou um Emmy. Ele tem uma longa carreira na televisão, no teatro e no cinema, e também apareceu no universo Marvel como Hércules. Embora tenda a manter sua vida pessoal reservada, sua química com JLo no set de ‘Office Romance’ tem sido, segundo testemunhas, inegável.

ANÚNCIO

LEIA TAMBÉM:

Ator de ‘Round 6′ recebe mensagens de ódio após o final da série: por que os fãs se irritaram tanto?

A promessa que Diogo Jota fez aos filhos antes de morrer, que agora será o seu maior legado

Reação de Ben Affleck ao novo romance de JLo gerou rumores de ciúmes

Por enquanto, nenhum dos dois falou sobre isso. Mas a verdade é que Jennifer parece focada em voltar ao seu ritmo: entre novos projetos, novos visuais e, talvez, um novo sonho.