Trump aparece? Polêmica sobre o filme ‘Superman 2025′ e cenas finais

O novo filme do Superman (2025), dirigido por James Gunn, gerou uma onda de opiniões, mas esta semana uma publicação da conta oficial da Casa Branca no X (antigo Twitter) gerou polêmica:

Uma imagem do Homem de Aço com o rosto de Donald Trump, acompanhada da mensagem “SUPERMAN TRUMP. VERDADE, JUSTIÇA E O ESTILO AMERICANO”, gerou confusão, críticas e até teorias sobre sua aparição nas cenas pós-créditos.

A imagem oficial que gerou o debate

A imagem simula o pôster oficial do filme, mas editada com a figura de Trump em vez de David Corenswet (o ator que interpreta o novo Superman). Na parte superior, pode-se ler “UMA PRESIDÊNCIA TRUMP”, ecoando o slogan nacionalista que o ex-presidente usou durante seu retorno à política.

A publicação foi compartilhada pela conta @WhiteHouse com a frase:

“O SÍMBOLO DA ESPERANÇA. VERDADE. JUSTIÇA. O ESTILO AMERICANO. SUPERMAN TRUMP (O SÍMBOLO DA ESPERANÇA. VERDADE. JUSTIÇA. O ESTILO AMERICANO).

Embora não seja uma imagem oficial da DC Studios ou da Warner Bros., o fato de ter sido compartilhada a partir de uma conta institucional gerou uma onda de reações.

Muitos usuários se perguntam se se trata de uma campanha coordenada, uma provocação política ou simplesmente um meme que foi longe demais.

Trump aparece em Superman 2025?

Não. Donald Trump não aparece em nenhum momento do filme, nem na história principal nem nas cenas pós-créditos. No entanto, o conteúdo final do filme deu origem a interpretações políticas e sentimentais que alguns setores aproveitaram para moldá-lo conforme sua conveniência.

Nas cenas pós-créditos propriamente ditas, Superman aparece em dois momentos:

Na Lua com Krypto, seu cachorro, contemplando a Terra em uma cena emocionante.

Com o Sr. Incrível verificando um reparo arquitetônico após o clímax do filme. Superman fica frustrado por não poder fazer amigos e reflete sobre sua solidão.

Ambas as cenas foram visualizadas pelo próprio James Gunn, que deixou claro que não gosta de cenas pós-créditos que servem apenas para “anunciar” personagens ou filmes sem contexto.