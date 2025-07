Suposto novo namorado de Jennifer Aniston: fãs rezam por “um final feliz”

Com mais de três décadas de carreira, Jennifer Aniston se tornou uma das estrelas mais queridas de Hollywood. Não apenas por seu papel como Rachel Green em ‘Friends’, mas também por seu carisma, autenticidade e resiliência pessoal. Ao longo de sua carreira, ela viveu romances que moldaram a cultura pop, como seu casamento com Brad Pitt, que ainda é manchete mais de 15 anos após o divórcio. Até alguns anos atrás, ela mantinha um relacionamento estável com o ator Justin Theroux, com quem, apesar da separação em 2018, mantém um relacionamento amoroso.

Agora, aos 56 anos, a atriz — que tem sido alvo de constantes especulações sobre sua vida amorosa — parece ter decidido dar uma nova chance ao amor. E, embora não haja confirmação oficial, tudo indica que Jennifer Aniston esteja iniciando um relacionamento com o coach e autor Jim Curtis.

Quem é Jim Curtis, o “novo namorado” de Jennifer?

O nome de Jim Curtis começou a repercutir fortemente entre os fãs de Aniston. Curtis é um mestre hipnotizador, coach transformacional e autor de livros de autoajuda. De acordo com seu perfil nas redes sociais, ele ajuda pessoas a curar feridas do passado e a encontrar relacionamentos saudáveis ​​e autênticos. Uma abordagem que, curiosamente, se conecta com as declarações recentes de Aniston sobre ter usado hipnose para superar o medo de voar.

Rumores de um romance surgiram depois que o casal foi visto curtindo férias juntos em Maiorca no fim de semana do 4 de julho. Não foi uma viagem qualquer: a atriz viajou com Curtis e foi vista em um passeio de iate com seu bom amigo Jason Bateman e sua esposa Amanda Anka, o que muitos interpretaram como uma apresentação “oficial”.

Vestindo jeans largos, uma regata preta e um chapéu que escondia parte do rosto, Aniston apareceu relaxada e sorridente ao lado do belo “Silver Fox”, de cabelos grisalhos e estilo descontraído. E embora nenhum dos dois tenha confirmado o relacionamento, as imagens falam por si.

Pistas nas redes sociais e uma mensagem que disse tudo

Antes da viagem, Aniston deu uma indireta que poucos notaram na época: ela curtiu um vídeo que Curtis postou sobre a recuperação após o divórcio. “Eu confio que o amor pode ser gentil, constante e verdadeiro... Eu me livro da dor do passado”, dizia a mensagem do coach, que promove a cura emocional e o amor consciente.

Curtis também interagiu publicamente com a atriz, comentando com emojis de coração e força em algumas de suas postagens.

Fãs exigem justiça: “Jennifer merece um final feliz”

As reações foram imediatas. As redes sociais estavam repletas de comentários positivos, com os usuários não escondendo a empolgação com a possibilidade de Jennifer ter encontrado o amor novamente:

“Sim, por favor, deixe-o ser o namorado dela! Jennifer merece alguém bom e estável.” “Depois de tudo o que ela passou, chegou a hora do seu final feliz.” “Será que ela finalmente encontrará alguém que a valorize como ela merece?” “Adoramos esta raposa prateada para ela! Eles estão adoráveis.”

Jim Curtis Él sería el nuevo interés romántico de Jennifer Aniston (Instagram)

Além do entusiasmo dos fãs, a verdade é que Aniston parece feliz, calma e ansiosa para se divertir. Seu aparente romance acontece em um momento importante de sua carreira, já que a atriz acaba de assinar um projeto emocionalmente complexo: ela interpretará a mãe de Jennette McCurdy na adaptação para a TV do best-seller I’m Glad My Mom Died.

Embora Jennifer Aniston não tenha confirmado publicamente um novo relacionamento, os sinais são mais do que evidentes. Embora esta não seja a primeira vez que ela se envolve romanticamente com alguém, a verdade é que sua química com Curtis, o contexto da fuga deles e os detalhes nas redes sociais fizeram com que esse rumor ganhasse mais força do que outros.