Cancelamento internacional? JLo é acusada de ofender a Espanha

Jennifer Lopez está determinada a retomar o controle de sua carreira. Após um ano marcado por escândalos, cancelamentos de shows e seu divórcio de Ben Affleck, a cantora retornou com tudo aos palcos com sua ambiciosa turnê Up All Night Tour 2025. No entanto, o que prometia ser um retorno triunfante tornou-se o centro de uma nova controvérsia que ameaça ofuscar seu ressurgimento: uma dança flamenca que muitos consideram desrespeitosa a uma tradição profundamente enraizada na cultura espanhola.

A turnê começou em Pontevedra, Espanha, com uma produção repleta de luzes, trocas de figurino e uma Jennifer poderosa, pronta para se reconectar com seus fãs. Por quase duas horas, JLo percorreu seu repertório de sucessos e prestou homenagem às suas raízes latinas, cantando em espanhol canções como “Gracias a la vida”, “Qué hiciste” e “Si una vez”. O público parecia encantado... até a hora do flamenco.

Uma homenagem equivocada?

A intenção parecia boa: prestar homenagem ao país que a recebeu e criar uma conexão especial com o público espanhol. Vestida com um xale tradicional de Manila e acompanhada por música de cajón, palmas e violão, Jennifer apresentou uma coreografia flamenca durante sua interpretação de “Ain’t It Funny”.

Internautas a acusaram de “banalizar” uma expressão cultural considerada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Para muitos, o gesto de JLo não foi uma demonstração de admiração, mas sim uma performance superficial e desinformada que reduziu o flamenco a um ato exótico, sem contexto ou preparação.

“Se você vai tocar flamenco, prepare-se, estude e respeite. Não se trata apenas de bater os calcanhares no ritmo.” “Uma coisa é homenagear, outra é zombar.” “Por que ninguém disse a ela que aquilo não era flamenco?” “Parece uma paródia”, escreveram usuários nas redes sociais.

JLo Internautas criticam Jennifer Lopez (Facebook)

Em poucas horas, o assunto virou trending topic. Muitos exigiram um pedido formal de desculpas da artista e pediram que ela removesse aquele trecho de seu show em apresentações futuras. Outros também sugeriram que, se ela realmente quisesse abraçar a cultura espanhola, deveria fazê-lo com respeito e treinamento, inclusive tendo aulas com profissionais de flamenco antes de apresentá-la novamente a um público que a considera parte essencial de sua identidade. O flamenco é muito mais do que uma dança vistosa: é uma forma de arte centenária originária da Andaluzia, que combina música, dança e poesia. Requer técnica, profundidade emocional e uma compreensão cultural que não pode ser improvisada. Portanto, quando figuras internacionais o executam sem preparação adequada, pode ser percebido como apropriação ou, pior ainda, como uma paródia.

Jennifer Lopez na Corda Bamba

Jennifer Lopez Jennifer Lopez está sendo cancelada internacionalmente (Instagram)

Embora o show também tenha tido momentos emocionantes, como quando a cantora falou sobre as dificuldades pessoais que enfrentou no ano passado — “o verão passado foi difícil para mim e meus filhos”, confessou entre lágrimas —, o escândalo do flamenco a colocou novamente no centro das discussões, e não exatamente por causa de sua música.

Enquanto sua turnê continua na Espanha, muitos se perguntam se JLo tomará alguma atitude sobre o assunto ou continuará ignorando a polêmica. A verdade é que, em sua tentativa de se reconectar com o público, ela abriu uma nova frente que ameaça sabotar seu tão esperado retorno.