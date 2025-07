Gesto “humilhante” da esposa de Emmanuel Macron registrado em vídeo. Crise conjugal?

Mais uma vez, o presidente Emmanuel Macron e a primeira-dama Brigitte Macron se viram sob os holofotes, reacendendo rumores de uma crise em seu casamento. Esses rumores persistem desde que os dois foram flagrados brigando e uma imagem dela sendo divulgada dando um leve tapa no rosto do marido em sua chegada ao Vietnã em maio passado.

No entanto, a polêmica não parou, e um novo gesto da primeira-dama voltou a soar o alarme após ser flagrada esnobando o presidente francês durante sua chegada ao Reino Unido, onde vários eventos estavam programados para acontecer, incluindo um encontro com a monarquia britânica.

Gesto “humilhante” da esposa de Emmanuel Macron para o presidente capturado em vídeo

A polêmica em torno do aparente tapa na cara de Brigitte Macron ainda não havia se dissipado completamente quando uma nova esnobada desencadeou uma onda de especulações sobre a real situação do casamento deles, o que causou comoção devido à diferença de idade de 25 anos entre eles, somada à forma como o amor deles começou.

A rejeição, que rapidamente viralizou na internet, mostrou a chegada do presidente francês e da primeira-dama ao Reino Unido, onde já eram aguardados pelo Príncipe e pela Princesa de Gales, William e Kate Middleton, que os receberam calorosamente ao desembarcarem de seu jato particular.

No entanto, o incidente, que já gerou uma série de opiniões entre os internautas, foi o momento exato em que Emmanuel Macron, em um gesto de cavalheirismo, estendeu a mão para sua esposa, Brigitte Macron, para ajudá-la a descer as escadas do jato em que viajavam.

A rejeição da primeira-dama a Emmanuel Macron

A polêmica explodiu quando ela optou por segurar a bolsa com uma das mãos e, com a outra, descer apoiada no corrimão da escada, deixando o marido, Emmanuel Macron, com o braço estendido. Macron, disfarçadamente, abaixou-o e simplesmente cumprimentou os presentes, tentando amenizar o impacto da rejeição que acabara de sofrer nas mãos de sua esposa. Apesar das tentativas de apaziguar a polêmica, os usuários começaram a falar sobre a mais recente “rejeição” da primeira-dama, alegando que foi um ato “humilhante” por parte de Brigitte Macron, enquanto outros defenderam a posição da mulher, argumentando que ela não conseguia nem largar a bolsa e que seria mais confortável para ela descer segurando no corrimão.

Brigitte e Emmanuel Macron

Embora tenha sido uma cerimônia formal que pareceu ter terminado com sucesso, o gesto foi criticado nas redes sociais e, para muitos, foi a segunda parte do momento constrangedor que viveram no Vietnã, gerando rumores de uma possível crise no casamento.

Vale lembrar que o casamento de Emmanuel Macron e Brigitte Macron é um dos mais duradouros, desde que se casaram em 2007. O romance começou em 1992, quando o francês tinha apenas 17 anos e ela era sua professora de francês e literatura no prestigiado Lycée Saint-Louis de Gonzague, em Paris. O caso de amor foi condenado pelos pais do presidente, que, apesar das tentativas de persuadir o filho a terminar o relacionamento, permaneceram firmes em seus sentimentos.