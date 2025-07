50 são os novos 30: JLo seduziu com microbiquíni, mas suas pernas preocuparam a todos

O verão começou e as celebridades começaram a compartilhar fotos de biquíni em destinos paradisíacos deslumbrantes, uma temporada que exibe os resultados de treinos intensos e dietas rigorosas.

Algumas das celebridades que exibiram suas curvas impressionantes nesta temporada incluem Sofía Vergara, que posou em um iate com um biquíni minúsculo, enquanto Jennifer Lopez deu um toque especial a este icônico maiô com um estilo digno da “Diva do Bronx”, conhecida por seu gosto requintado para roupas.

No entanto, sua pose sensual acabou ficando em segundo plano depois que os mais observadores notaram um detalhe nas pernas da cantora de “On the Floor” que gerou preocupação entre seus fãs. Este é um evento sem precedentes que gerou uma onda de especulações.

Jennifer Lopez posa de biquíni, mas suas pernas roubam a cena

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

A turnê “Up All Night” de Jennifer Lopez começa na terça-feira, 8 de julho, em Pontevedra, Espanha. Lopez será a primeira a curtir um show memorável, onde cantarão junto alguns dos sucessos da cantora do Bronx.

Antes da apresentação, a cantora exibiu sua estadia na Espanha usando um biquíni sexy de uma marca espanhola, aproveitando o sol no Eurostars Gran Hotel La Toja, em Pontevedra.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Nas imagens, Jennifer Lopez pode ser vista aproveitando o clima de verão espanhol, sentada em uma espreguiçadeira amarela em um gramado perfeito para o calor. No entanto, o que chamou a atenção foi sua pose espetacular com um biquíni da marca catalã Commelle, exibindo o estilo “Pent”, que custa cerca de 175 euros e é caracterizado por uma peça texturizada com estampa listrada em preto e branco.

Seu look foi complementado por uma camisa branca, revelando uma nova maneira de usar essa peça essencial do guarda-roupa. Ela estava amarrada no peito, revelando um decote sexy e exibindo seu abdômen definido. Ela adicionou óculos escuros aviador marrons, joias com a inscrição “Jennifer” e cabelos soltos com algumas mechas loiras. Ela compartilhou uma mensagem para seus fãs naquele país: “Olá, Espanha! Até breve.”

Jennifer Lopez preocupa com hematomas nas pernas

A pose sexy de Jennifer Lopez foi ofuscada por um detalhe em suas pernas. Apesar de se juntar ao grupo de celebridades que já exibem seus corpos de verão, os hematomas em suas pernas geraram preocupação entre seus fãs.

Nas imagens, era evidente que a “Diva do Bronx” tinha alguns hematomas nas coxas e joelhos, o que foi em grande parte o que chamou a atenção. No entanto, esta foto representa que a cantora está no auge, a poucas semanas de seu aniversário de 56 anos, em 24 de julho.