“Coração partido”: o vídeo comovente da mãe de Diogo Jota no funeral que partiu o coração de todos

Na madrugada de quinta-feira, 3 de julho, o mundo esportivo parou com a notícia da morte de Diogo Jota e seu irmão, André Silva, em um trágico acidente de carro na província de Zamora, na Espanha.

ANÚNCIO

Relatórios iniciais revelaram que o Lamborghini Huracan Evo Spyder em que os irmãos viajavam bateu em Cernadilla, perto de Zamora. Acredita-se que o acidente tenha ocorrido após o estouro de um pneu, que os fez perder o controle do veículo, causando o acidente e um incêndio que acabou queimando seus corpos.

O lugar em que ocorreu o acidente, em 3 de julho de 2025, em Palacios de Sanabria, Zamora, Castilla e León (Espanha) Emilio Fraile - Europa Press (Emilio Fraile - Europa Press/Europa Press)

Novos detalhes revelados sobre a morte de Diogo Jota e seu irmão

No entanto, novos relatos sugerem que a causa do acidente não foi um pneu furado, mas sim o excesso de velocidade. De acordo com uma reportagem do jornal espanhol La Opinión de Zamora, Javier López Delgado, presidente da Associação de Auditores de Segurança Viária (ASEVI), detalhou que a morte do atacante do Liverpool e de seu irmão pode ter sido causada por excesso de velocidade.

“Se estivessem viajando a 90 quilômetros por hora, provavelmente não teriam morrido”, acrescentou. “Parece muito claro que a velocidade era muito alta, dadas as marcas de derrapagem.”

A reportagem também mencionou “más condições do asfalto” e um “mau funcionamento das barreiras de proteção destinadas a proteger os motoristas”, que causaram o acidente de carro, ceifando a vida dos irmãos e deixando um profundo vazio para seus entes queridos, incluindo seus pais e a viúva de Diogo Jota.

Diogo Jota faleceu aos 28 anos Foto: Instagram

O vídeo comovente da mãe de Diogo Jota em seu funeral

A morte do homem natural do Porto, Portugal, e de seu irmão causou grande choque e, aos poucos, alguns vídeos vazaram, revelando a profunda tristeza da viúva do atacante do Liverpool, Rute Cardoso, e dos pais dos falecidos, Joaquim e Isabel da Silva.

Recentemente, surgiu um vídeo mostrando a mãe deles, Isabel da Silva, devastada pela perda de Diogo e André. Ela sai do carro e é confortada por duas mulheres, que a abraçam enquanto ela se desfaz em lágrimas. Este vídeo comovente deixou internautas de coração partido.

ANÚNCIO

Isabel da Silva caminha para o funeral dos filhos, amparada pelo marido Joaquim, visivelmente afetado pela perda, com um lenço nas mãos, junto ao rosto para conter as lágrimas.

LEIA TAMBÉM:

Reação de Ben Affleck ao novo romance de JLo gerou rumores de ciúmes

Biquíni da vingança? Katy Perry é fotografada com biquíni sexy de férias com um homem misterioso

O filme intrigante e cheio de suspense que acaba de chegar e está arrasando na Netflix

Após serem flagradas neste momento em que a mãe vivenciou a perda dos dois filhos, revelando uma das experiências mais traumáticas e dolorosas, a família e a viúva, com quem se casou 11 dias antes da morte do jogador de futebol, têm recebido apoio constante de amigos, parentes e personalidades do mundo esportivo, que se uniram ao luto, expressando seu apoio.