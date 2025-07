Biquíni da vingança? Katy Perry é fotografada com biquíni sexy de férias com um homem misterioso

Katy Perry reaparece com sexy biquíni depois de sua separação de Orlando Bloom

Katy Perry deu uma nova cara ao famoso look de vingança após a confirmação da separação da cantora de Orlando Bloom. A US Weekly confirmou a notícia, anunciando:

“Orlando e Katy mudaram o relacionamento nos últimos meses para se concentrar na coparentalidade.” No entanto, eles esclareceram que continuarão a ser vistos juntos pelo bem da filha, Daisy Dove. Este é mais um exemplo de coparentalidade: “como família, pois sua prioridade compartilhada é, e sempre será, criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo.”

Após semanas de rumores de separação, Katy Perry e Orlando Bloom confirmaram a separação, fato que chamou a atenção dos fãs, que lembraram que a cantora já havia terminado com Russell Brand no meio de uma turnê mundial, o que a levou ao fim do relacionamento.

Katy Perry e Orlando Bloom (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair) (Neilson Barnard/Getty Images)

Katy Perry reaparece com look de vingança

O verão começou e, com ele, a temporada de biquínis. Uma das celebridades que já começou a exibir sua silhueta é Katy Perry, que exibiu sua silhueta impressionante no iate de Jeff Bezos.

A cantora foi flagrada pelos fotógrafos do TMZ exibindo seu corpo em um biquíni preto que expunha seu abdômen definido, usando óculos escuros ovais e um coque simples, o que provava que ela tinha acabado de dar um mergulho no oceano.

Ela exibiu esse visual enquanto Katy Perry exibia um sorriso deslumbrante após a confirmação de sua separação de Orlando Bloom, confirmando que ela está bem, apesar da separação.

Tudo parece indicar que o término com o ator será menos doloroso para a cantora, em comparação com suas experiências com Russell Brand, que foram lembradas como algumas das mais dolorosas que a nativa de Santa Bárbara, Califórnia, já enfrentou.

Katy Perry é flagrada abraçando um homem “misterioso”

Além de exibir seu corpo deslumbrante, Katy Perry foi flagrada abraçando um homem “misterioso” enquanto viajava em um iate. Ao contrário da crença popular, não se tratava de um novo interesse amoroso, mas sim de Michael Kives, que, como esclareceu o TMZ, “é casado e não há nenhum interesse romântico entre eles”.

Além disso, foi esclarecido que seu ex-parceiro, Orlando Bloom, e sua filha, Daisy Dove, também estavam a bordo do barco, reafirmando seu compromisso de manter um bom relacionamento pelo bem de sua filha de quatro anos.

Além disso, o ator acompanhou recentemente a atriz americana à Austrália, onde ela se apresentaria como parte de sua turnê mundial, “The Lifetimes Tour”. Bloom foi visto passeando por Perth com sua filha pequena e até mesmo na Ilha Rottnest, apoiando sua ex-parceira, e eles tinham a promessa de se casar.

Isso pôs fim aos rumores de que Orlando Bloom poderia estar namorando Sydney Sweeney, com quem foi visto durante o casamento multimilionário de Jeff Bezos. No entanto, foi esclarecido que o ator não demonstrou interesse em um novo relacionamento romântico tão cedo.