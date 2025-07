Reação de Ben Affleck ao novo romance de JLo gerou rumores de ciúmes

Jennifer Lopez continua tentando reconstruir sua vida após a turbulenta separação de Ben Affleck, um divórcio que não só virou manchete, mas também expôs tensões, expectativas frustradas e uma ruptura emocional que ainda a afeta profundamente. Enquanto tenta retomar sua carreira — em meio a shows cancelados, performances controversas como seu beijo no American Music Awards e uma onda de ódio nas redes sociais — a cantora e atriz parece ter encontrado um novo raio de luz: seu colega de elenco em Office Romance, Brett Goldstein.

Mas, como é costume na narrativa em torno de JLo, a paz não vem sozinha. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado, rumores sobre um possível relacionamento entre os dois geraram todo tipo de comentário, comparações desagradáveis ​​e uma reação inesperada de seu ex-marido, Ben Affleck.

O que Ben acha do novo namorado de JLo?

Imagens de Jennifer e Brett compartilhando momentos entre as gravações e saindo juntos na República Dominicana levantaram suspeitas de um possível romance. De acordo com o Radar Online, a química é evidente. Uma fonte próxima afirma que Goldstein “celebra” Jennifer constantemente e que ela “está emocionada com a atenção porque é exatamente o que ela precisa agora”.

No entanto, embora a diva do Bronx pareça estar sorrindo novamente, Ben Affleck deixou claro, segundo fontes próximas, que não acredita que essa história terá um final feliz. “Ele acha que Brett deveria se recuperar se soubesse o que é bom para ela”, disse uma fonte. “Jennifer é dura com os homens, e Ben pode atestar isso.”

O ator de Garota Exemplar estaria ciente do novo relacionamento entre sua ex e o ator britânico, e até disse que “sente pena dele”, vendo-o como um “cara ingênuo” que em breve será “mastigado e cuspido”.

“Ela quer que seus parceiros se adaptem ao seu estilo de vida exagerado e atinjam seus padrões de perfeição, o que é impossível. Ben não conseguiu, e ele se considera um cara bem tranquilo”, concluiu a fonte.

Ciúmes disfarçados?

Embora Ben Affleck afirme estar “aliviado” por Jennifer ter concentrado sua energia em algo novo, seus comentários foram interpretados como tudo, menos neutros. Nas redes sociais, suas palavras rapidamente se tornaram alvo de ridículo: muitos alegam que ele está com ciúmes, enquanto outros, mais incisivamente, pedem que “alguém lhe passe um lenço de papel para que ela pare de chorar”.

Se as palavras de Affleck já levantavam suspeitas de ciúme disfarçado, a reação do público inflamou ainda mais a conversa. Nas redes sociais, os usuários começaram a comparar Brett Goldstein ao vencedor do Oscar, chamando-o de “um Ben Affleck de baixo orçamento”.

Os comentários foram rápidos: de “ele parece o irmão mais novo nerd dela” a “ele nem é bonito, JLo está claramente em crise”. Para muitos haters, o problema não é apenas a velocidade com que Jennifer supostamente seguiu em frente, mas o fato de seu novo namorado “não estar à altura”.

E, claro, não faltam críticas machistas e repetitivas a JLo: “Ela não consegue ficar sozinha”, “Ela sempre precisa de um homem”, “Ela vai se divorciar em seis meses”. Comentários que só reforçam a narrativa de que a cantora é criticada toda vez que ousa refazer sua vida amorosa.