A promessa que Diogo Jota fez aos filhos antes de morrer, que agora será o seu maior legado

O mundo dos esportes ainda não se conformou com a morte repentina e trágica do jogador de futebol português Diogo Jota, que faleceu juntamente com o seu irmão mais novo, André Silva, num acidente de carro na madrugada de quinta-feira, 27 de junho, em Zamora, Espanha. A notícia não só abalou o futebol europeu como também deixou um profundo vazio entre os milhões de adeptos que o avançado do Liverpool conquistou com o seu talento e carisma dentro e fora de campo.

Apenas onze dias antes do acidente fatal, Diogo Jota celebrava um dos momentos mais felizes da sua vida: o seu casamento com Rute Cardoso, mãe dos seus três filhos. Nas redes sociais, partilhou um vídeo da cerimónia acompanhado de uma mensagem cheia de gratidão: “Ter família e amigos ao mesmo tempo e no mesmo lugar para celebrar o que realmente importa: o amor”.

Diogo Jota Diogo Jota perdeu a vida em trágico acidente (Instagram)

Hoje, essas imagens contrastam com a situação desoladora que a sua família enfrenta. As primeiras fotografias de Rute devastada foram tiradas em frente à Capela de São Cosme, em Gondomar, Portugal, onde foi realizado o velório privado. A jovem viúva, apoiada por familiares, foi quem teve que identificar os corpos do marido e do cunhado no Instituto Médico Legal de Zamora.

Em meio à dor, ganhou relevância uma entrevista que Jota concedeu ao canal do Liverpool FC no YouTube, na qual falou abertamente sobre seu papel como pai e o profundo amor que sentia pela família. “Quero ser o melhor pai que posso ser. Tento dar o exemplo, dar um bom feedback, mesmo que às vezes eu queira descansar um pouco mais à tarde e todos estejam felizes porque estou em casa e quero jogar”, disse ele na ocasião.

A entrevista, conduzida pelo psicólogo esportivo do clube, Lee Richardson, revelou a humanidade de Jota. Ele também confessou que, embora o futebol fosse seu refúgio emocional, também precisava de momentos de descanso: “Com o estresse que você tem na vida, às vezes você esquece. Ter um momento para si mesmo é muito importante.”

Os filhos de Jota não ficarão desprotegidos

Diogo Jota e Rute se conheceram quando eram pequenos. Eles compartilharam conquistas, conquistas, momentos do cotidiano e, principalmente, a alegria de formar uma família com três filhos, o mais novo nascido em novembro de 2024. Apenas onze dias antes do trágico acidente, eles celebraram o casamento, sem imaginar que a felicidade se transformaria em uma despedida.

Diogo Jota Os filhos de Diogo Jota não ficaram desprotegidos (Instagram)

Após sua saída repentina, muitas dúvidas surgiram sobre o futuro de seus filhos. Mas o Liverpool, clube onde Jota brilhou desde 2020, rapidamente demonstrou que o lema “Você nunca andará sozinho” não é apenas uma frase. A diretoria decidiu pagar o valor integral dos dois anos restantes de seu contrato (quase US$ 20 milhões) e também cobrir a educação de seus três filhos, garantindo-lhes estabilidade em meio à sua dor.

Esse apoio não apenas honra a memória do jogador, mas também a essência do homem que ele foi. A comunidade que agora cuida de seus entes queridos em sua ausência.