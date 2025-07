O filme frenético e cheio de ação que está bombando na Netflix: é o mais assistido

Desde que surgiu com seu próprio conteúdo original, filmes, séries, minisséries e documentários chegam à Netflix quase toda semana, exclusivos da plataforma, e vários deles conseguem chegar ao top 10 das listas mais assistidas.

E foi exatamente isso que aconteceu com um filme que acaba de chegar ao serviço de streaming e é a continuação de um de seus maiores sucessos.

‘A Velha Guarda 2’: a tão aguardada continuação já está na Netflix

É ‘A Velha Guarda 2’, um filme de ação e aventura cuja primeira parte estreou em 2020 e foi um sucesso na plataforma. É baseado na história em quadrinhos criada por Greg Rucka e pelo ilustrador Leandro Fernandez.

A Velha Guarda 2 The Old Guard 2. Charlize Theron as Andy. Cr. Eli Joshua Ade/Netflix © 2025 (Eli Joshua Ade/Netflix © 2025)

Andy e sua equipe de guerreiros imortais estão de volta, mais motivados do que nunca para defender o mundo. No entanto, as coisas mudaram: Booker está exilado devido à sua traição, Quynh busca vingança após escapar de sua prisão subaquática e Andy enfrenta o peso de sua recém-descoberta mortalidade... no momento em que surge uma ameaça misteriosa que coloca em risco tudo pelo que lutaram por milênios.

“Isso leva Andy, Nile, Joe, Nicky e James Copley a pedir a ajuda de Tuah, uma velha amiga que pode ter a chave para desvendar o mistério da imortalidade.”

É assim que o serviço de streaming descreve este filme de 105 minutos dirigido por Victoria Mahoney.

Elenco de ‘A Velha Guarda 2’: grandes nomes nas telas

O elenco inclui:

Charlize Theron

Matthias Schoenaerts

Henry Golding

Uma Thurman

Kiki Layne

Chico Kenzari

Luca Marinelli

Veronica Ngo

Chiwetel Ejiofor

Críticas e resenhas: o que diz a imprensa especializada?

A produção, por sua vez, recebeu críticas mistas. David Rooney, do The Hollywood Reporter, observou:

“Apesar das falhas, é um filme de streaming acima da média: com boas atuações de um elenco talentoso, com ação suficiente para satisfazer a maioria dos gostos.” Já David Ehrlich, do IndieWire, observou: “Uma sequência divertida, mas descartável, que prova que algumas franquias de ação não são feitas para durar para sempre.”

Então, se você gostou da primeira parte e é fã de filmes baseados em quadrinhos ou de Charlize Theron, ‘A Velha Guarda 2’ é uma nova alternativa para assistir na Netflix.