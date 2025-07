Enquanto Orlando Bloom se diverte, Katy Perry é vista triste com sua filha e nos lembra de sua força

Depois de quase uma década juntos, a história de amor entre Katy Perry e Orlando Bloom chegou ao fim. Um relacionamento que começou como uma paixão inesperada em uma festa pós-Globo de Ouro em 2016, floresceu em meio a tapetes vermelhos e viagens pelo mundo e se consolidou com a chegada da filha, Daisy Dove, em 2020. Hoje, porém, seus caminhos parecem ter tomado direções bem diferentes.

Enquanto Orlando Bloom foi fotografado curtindo sua nova vida de solteiro — convivendo com celebridades como Leonardo DiCaprio, Tom Brady e as Kardashians no luxuoso casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez em Veneza — Katy Perry continuou sua turnê mundial em meio às luzes, palcos e emoções intensas. Mas nem tudo foram brilhos: uma foto recente dela sozinha com a filha, tirada por paparazzi, comoveu seus fãs e contrastou sua jornada emocional com a de seu ex-parceiro.

O contraste entre Katy Perry e Orlando Bloom não passou despercebido

Dias após a oficialização da separação da cantora, Orlando compartilhou no Instagram frases sobre “novos começos” e “dar o primeiro passo”, acompanhadas de citações budistas e palavras do escritor japonês Daisaku Ikeda. Para muitos, foi um sinal claro de que o ator de O Senhor dos Anéis está pronto para um novo capítulo.

E é evidente que ele está gostando. De acordo com veículos de mídia como Page Six e TMZ, Bloom não só foi um dos mais animados na pista de dança durante o fim de semana do casamento de Bezos, como também apareceu relaxado e sorridente em vários encontros com celebridades. Tudo isso enquanto Katy, do outro lado do mundo, se entregava ao máximo em sua turnê mundial Lifetime, na Austrália.

Em seu último show em Adelaide, a cantora de 40 anos não conseguiu conter as lágrimas ao agradecer ao público. “Obrigada por sempre estarem lá por mim, Austrália. Isso significa tudo”, disse ela, com a voz embargada, no momento em que a voz de sua filha Daisy ecoou no palco. Foi um momento que muitos interpretaram como uma demonstração de força, vulnerabilidade e amor de mãe.

Uma mãe resiliente que nunca para

Embora tenha sido um ano difícil — entre o ritmo frenético de sua turnê e o fim de seu relacionamento — Katy Perry não parou de mostrar que Daisy é sua prioridade. Ela foi vista em diversas ocasiões viajando e caminhando com sua filha de 4 anos, que a acompanha em turnê como sua companheira inseparável. Fontes próximas a ela garantem que a cantora está focada em sua filha, em sua música e em reconstruir sua estabilidade emocional.

“Ela nunca imaginou ser mãe solteira”, revelou uma fonte à People, “mas está lidando com isso com elegância. Ela é forte, focada, e Daisy a mantém em movimento.”

E embora alguns possam ver aquela foto com a filha como um momento de fraqueza, muitos fãs a interpretaram como um símbolo de sua resiliência. “Essa foto vale mais que mil palavras”, leu um comentarista. “Enquanto uma está festejando, a outra está criando a criança com amor.”

Um amor que mudou de forma, mas não de prioridade

Katy Perry, Orlando Bloom e sua filha Instagram @orlandobloom

Orlando Bloom e Katy Perry não são mais um casal, mas seu compromisso de criar Daisy juntos permanece firme. Ambos optaram por uma separação amigável e madura, focada em proteger o bem-estar emocional da filha. “Ela é o anjo dele”, dizem pessoas próximas à família.

Embora seus caminhos se distanciem, fica claro que os dois continuam a escrever sua história: um a partir de um renascimento pessoal, o outro a partir do coração de uma mãe que, mesmo com a alma quebrada, continua a brilhar por sua filha.