Ator de ‘Round 6′ recebe mensagens de ódio após o final da série: por que os fãs se irritaram tanto?

(./No Ju-han/Netflix)

As opiniões estão divididas com Round 6, temporada 3

Quando ‘Round 6′ chegou à Netflix em 2021, tornou-se um fenômeno global imediato. A brutal série coreana de competição baseada em jogos infantis, onde perder significa morrer, cativou milhões com seu comentário social, estilo visual marcante e elenco inesquecível. Mas, como costuma acontecer com grandes sucessos, manter o mesmo nível de sucesso nem sempre é fácil.

Após o hype da primeira temporada, muitos fãs sentiram que a história começou a perder força nas temporadas 2 e 3, apesar do criador Hwang Dong-hyuk manter sua crítica característica ao capitalismo extremo e à condição humana. Para muitos espectadores, a terceira temporada foi o ponto mais baixo: prolongada, desnecessária e repleta de mortes que, embora dolorosas, nem sempre pareciam justificadas.

Em meio a tudo isso, um personagem se tornou alvo do ódio do público: Myung-gi, interpretado pelo ator e ex-ídolo do K-pop Yim Si-wan.

Round 6 - 3 A temporada 3 de 'Round 6' já estreou na Netflix (Netflix)

Este é o personagem que todos estão odiando

Apresentado na segunda temporada e desenvolvido na terceira, Myung-gi é um ex-influenciador de criptomoedas em dificuldades que entra no Jogo em busca de redenção, ou pelo menos sobrevivência. Lá, ele reencontra sua ex-namorada grávida, Jun-hee, o que parecia uma oportunidade de redenção. No entanto, seu desenvolvimento segue na direção oposta.

Ao longo dos episódios, Myung-gi deixa de ser um personagem ambíguo e se torna um covarde desprezível. Ele trai, mente e acaba cometendo um dos atos mais repreensíveis da série. Para Yim Si-wan, dar vida a esse personagem foi um desafio emocional: “Até o último dia de filmagem, eu não sabia se ele era um vilão ou apenas um covarde confuso”, confessou em entrevista ao The Hollywood Reporter.

Round 6 - 3 Ator é odiado por fãs da série (Netflix)

O que ele sabia, segundo o ator, era que a reação do público não seria gentil. “O diretor e eu brincamos que eu receberia muitas mensagens de ódio quando a temporada estreasse. E ele não estava errado.”

Do ódio virtual ao reconhecimento da atuação

Logo após a estreia da terceira temporada, Yim começou a receber uma onda de mensagens nas redes sociais. Alguns amigos escreveram para ele rindo: “Você é horrível! Como pôde fazer isso?”, disseram. Mas muitos outros comentários foram carregados de raiva genuína. Yim, no entanto, aprendeu a ver o lado positivo: “Preciso aprender a amar o ódio”, declarou. “Se o público me odeia, então fiz bem o meu trabalho.”

O ator explicou que interpretar Myung-gi foi um dos desafios mais complexos de sua carreira, justamente por não ser um vilão clássico. Ele não tinha um plano mestre, nenhum poder ou pura maldade. Era apenas alguém egoísta, confuso e constantemente em conflito entre o bem e o mal. “Isso o torna mais real... e mais fácil de odiar”, diz ele.

Uma falha de caráter ou um espelho da sociedade?

Round 6 - 3 Squid Game S3 Lee Byung-hun as Frontman in Squid Game S3 Cr. No Ju-han/Netflix © 2025 (./No Ju-han/Netflix)

Os críticos têm sido duros com a última temporada de Round 6, mas há um consenso de que personagens como Myung-gi serviram como reflexo de uma sociedade que recompensa a sobrevivência a todo custo. Yim Si-wan, com sua aparência de “bom rapaz” e atuação cheia de nuances, conseguiu fazer o público sentir repulsa, pena e até frustração... tudo ao mesmo tempo.

Embora muitos argumentem que a série deveria ter terminado após a primeira temporada, não há como negar que Round 6 continua gerando debates. E se algo ficou claro no caso de Myung-gi, é que às vezes, odiar um personagem é a prova mais clara de que ele ou ela foi bem interpretado.