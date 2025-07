Ídolo do K-pop, Jaehyun morre aos 23 anos: o que aconteceu com ele?

Fãs de K-pop estão vestindo preto para lamentar a perda inesperada de Jaehyun, um ídolo querido que fazia parte do grupo masculino F.ABLE. A notícia da morte do cantor de 23 anos, que ocorreu em 02 de julhopassado, veio logo após o anúncio do falecimento da atriz Lee Seo Yi, chocando fãs do entretenimento sul-coreano em todo o mundo.

Shim Jaehyun nasceu em 7 de abril de 2002 e estreou no grupo masculino F.ABLE ao lado de outros quatro membros. Infelizmente, o grupo, que surgiu de uma pequena empresa, foi ofuscado pela abundância de estreias de grupos de K-pop, levando-os a se separarem apenas três anos após o início de suas carreiras. Após a notícia de sua morte, Hojun, um de seus ex-colegas da F.ABLE, recorreu às redes sociais para expressar seu pesar por perder o contato com Jaehyun: “Às vezes penso no que poderia ter feito melhor e me arrependo. Espero que você tenha esquecido todas as suas preocupações e possa viver confortavelmente onde está. Obrigado por esses últimos cinco anos. Espero que você esteja comendo comida deliciosa e se divertindo por aí. Venha me visitar nos meus sonhos.”

Qual foi a causa da morte de Jaehyun?

Com apenas 23 anos, Shim Jaehyun perdeu a batalha contra o câncer, pois foi a leucemia que acabou lhe tirando a vida. De acordo com o koreaboo, o maknae de F.ABLE suportou sua luta em silêncio, já que sua doença não era de conhecimento público, e por isso sua morte foi uma surpresa para aqueles que acompanharam sua carreira de perto.

Ao saber da notícia, usuários das redes sociais enviaram mensagens de condolências e apoio aos entes queridos de Jaehyun, enfatizando que seu legado viverá através da música que ele criou e dos corações que ele tocou ao longo de sua carreira.