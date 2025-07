Esta minissérie de mistério espanhola de 6 episódios é tão viciante que você vai maratonar

Nos últimos anos, as séries espanholas demonstraram seu potencial para conquistar o público internacional. De dramas históricos a thrillers contemporâneos, a Espanha se tornou referência em qualidade, profundidade e produção impecável. E, nesse boom criativo, os thrillers se destacaram por sua intensidade, tensão emocional e capacidade de envolver desde o primeiro episódio.

Agora, a Max lança Lume, uma minissérie espanhola de apenas seis episódios que se prepara para ser a joia escondida deste verão. Estrelada por Cristina Castaño (La que se avecina, Toy Boy), esta história não só o manterá na ponta da cadeira, como também o fará refletir sobre questões atuais como meio ambiente, corrupção e feridas familiares.

Do que se trata ‘Lume’?

Embora Lume não seja baseada em uma história real, sua premissa é estranhamente familiar: os incêndios florestais devastadores que, verão após verão, devastam as florestas do norte da Espanha e de Portugal. A série se passa em uma pequena cidade galega, Seara, onde um incêndio florestal devasta tudo. É aqui que termina Lucía, uma jornalista que retorna à sua terra natal para investigar os acontecimentos e, sem querer, trazer à tona segredos que o fogo não conseguiu consumir.

O que começa como uma investigação profissional logo se transforma em uma busca pessoal. Em meio à fumaça e às cinzas, Lucía começa a descobrir verdades incômodas que permaneceram ocultas por anos. A trama, filmada em locações reais na Galícia e em Portugal, oferece uma atmosfera envolvente que lembra dramas nórdicos, mas com uma identidade ibérica.

Um thriller diferente (e necessário)

Lume foi descrita como um eco-thriller. Em vez de uma história policial clássica como assassinato, a série se aprofunda na investigação de um incêndio, abordando os interesses econômicos e políticos que frequentemente se escondem por trás desses desastres “naturais”. Terá sido um acidente? Ou houve mãos ocultas por trás disso? À medida que a história avança, a tensão aumenta, e o espectador não consegue deixar de se perguntar o quão perto estamos de uma verdade incômoda.

Ao longo de seis episódios de aproximadamente 50 minutos cada, Lume cativa não apenas por sua narrativa, mas também por sua relevância. Ele aborda o abandono rural, a especulação sobre terras queimadas, os conflitos de identidade em territórios de fronteira e como o jornalismo pode (e deve) incomodar os que estão no poder.

Cristina Castaño entrega uma atuação sólida, dando vida a uma protagonista complexa, comprometida e emocionalmente vulnerável. Sua personagem personifica a luta pela verdade em um mundo onde tudo parece ter um preço.

Uma série perfeita para uma maratona e reflexão

Lume já está disponível no Max e é perfeita para assistir de uma só vez. Sua estrutura episódica e ritmo envolvente a tornam ideal para uma maratona de fim de semana. Mas, além do entretenimento, esta série nos convida a refletir sobre como enfrentamos a emergência climática e o que estamos dispostos a sacrificar em prol do conforto ou do progresso.

Se você gosta de thrillers com carga emocional, paisagens nebulosas repletas de segredos e histórias com um tom social, Lume é sua próxima obsessão. Uma minissérie que queima lentamente... mas deixa sua marca.