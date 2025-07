Russell Crowe choca com transformação radical após perda de peso notável: veja como ele está

O ator Russell Crowe surpreendeu a todos recentemente ao reaparecer no Golden Bee Awards, em Malta, completamente irreconhecível e exibindo uma silhueta diferente da que vinha sendo vista nos últimos anos.

Russell Crowe reaparece irreconhecível em evento em Malta

De acordo com o site Hello!, o ator vencedor do Oscar por “Gladiador” apareceu em um terno preto sob medida, além de camisa e suéter combinando.

Ele também usava um lenço dourado, que adicionou um toque elegante e distinto ao seu visual preto monocromático.

Mas o que mais chamou a atenção foi sua notável perda de peso, dando-lhe uma aparência completamente diferente da que vinha sendo vista nos últimos tempos.

O ator chegou à cerimônia com sua noiva, Britney Theriot, ambos parecendo felizes e relaxados no tapete vermelho.

A nova aparência do ator chamou a atenção das redes sociais e da mídia, embora ele já tenha demonstrado sinais de mudanças no estilo de vida em suas aparições recentes.

O que se sabe sobre seu relacionamento com Britney Theriot?

A transformação de Russell Crowe também anda de mãos dadas com os rumores de um possível casamento com Theriot, depois que ela foi vista há alguns meses usando um anel de diamante em férias na Itália.

Nesse sentido, embora o casal não tenha se pronunciado publicamente sobre o assunto, especula-se que eles possam se casar em breve na Europa.