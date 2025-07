Filme cheio de adrenalina e ação que acaba de chegar na Netflix: é o mais assistindo

Um dos recursos exclusivos da Netflix é que não só filmes, séries, minisséries ou documentários novos ou recém-lançados chegam toda semana, como também dá uma segunda chance a diversas produções que não fizeram tanto sucesso na época.

E é exatamente isso que está acontecendo com um filme frenético que acaba de chegar e já é o mais assistido da plataforma.

“Infinity”: o novo favorito dos usuários da Netflix

Este é “Infinity”, um filme de 106 minutos lançado originalmente em 2021, que passou despercebido na época e agora está conquistando o serviço de streaming.

Infinity (Paramount Pictures)

“Atormentado por visões de vidas passadas, um homem se junta a uma equipe de guerreiros reencarnados para lutar contra um inimigo determinado a exterminar a humanidade.”

É assim que a plataforma descreve esta produção dirigida por Antoine Fuqua, o renomado cineasta por trás de longas-metragens como “O Protetor”, “Breaking Bad” e “Dia de Treinamento”.

O filme mistura ação com suspense e ficção científica, tornando-se uma opção atraente para assistir, especialmente à noite.

Um elenco repleto de estrelas, liderado por Mark Wahlberg

O elenco inclui nomes como:

Mark Wahlberg

Chiwetel Ejiofor

Sophie Cookson

Dylan O’Briend

Rupert Friend

Wallis Day

Jóhannes Haukur

Vale a pena assistir “Infinity” apesar das críticas?

No entanto, apesar do sucesso entre os usuários de streaming, o filme não obteve avaliações positivas. Rachel Labonte, do Screen Rant, declarou:

“Entre as estrelas e a ação, ‘Infinity’ tem muito a oferecer, mas, no geral, a execução deixa a desejar.”

Enquanto isso, David Rooney, do The Hollywood Reporter, declarou:

“Uma obra sem alma (...) Não ajuda que a atuação principal de Mark Wahlberg esteja em seu momento mais inexpressivo.”

Então, se você gosta de filmes de suspense ou ficção científica, se é fã de Mark Wahlberg e não se importa muito com a opinião dos críticos, “Infinity” é uma nova alternativa para assistir na Netflix.