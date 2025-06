‘Round 6′ acabou? Veja por que não haverá outra temporada

Desde sua estreia em 2021, Round 6 se tornou um dos maiores fenômenos televisivos do século. A série sul-coreana, criada por Hwang Dong-hyuk, cativou milhões de espectadores com sua crítica brutal ao capitalismo, sua estética visual marcante e sua premissa distorcida, porém viciante: pessoas desesperadas que concordam em participar de um torneio mortal para ganhar uma enorme quantia em dinheiro. Apresentando personagens como Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), o inesquecível jogador 456 e o ​​misterioso Front Man (Lee Byung-hun), a história rapidamente se tornou parte do imaginário global.

A primeira temporada quebrou recordes. A segunda, lançada em 2023, explorou as consequências emocionais de Gi-hun após a descoberta das verdadeiras origens do jogo. E em 2025, a terceira temporada chegou com mais tensão, novos personagens e uma narrativa mais sombria, que, embora celebrada por muitos, também gerou opiniões divididas. A grande questão agora é: haverá uma quarta temporada? E a resposta, por enquanto, é não.

A terceira temporada fecha o ciclo de Gi-hun

A terceira temporada de Round 6 marca o fim do arco principal de Seong Gi-hun, a alma da série. Após perder seu melhor amigo e não conseguir sabotar os jogos internamente, Gi-hun retorna à arena na esperança de derrubar o sistema internamente. Ao longo dos novos episódios, ele enfrenta desafios mais sádicos, traições inesperadas e decisões que o levam aos limites emocionais e físicos.

O final deixa uma sensação de encerramento: Gi-hun encerra sua história enfrentando seus demônios e tomando uma posição definitiva. O próprio Hwang Dong-hyuk confirmou que esta terceira temporada foi concebida como um encerramento natural para seu personagem. “Queríamos mostrar a transformação completa de Gi-hun, de um homem derrotado para alguém que enfrenta o sistema. É a sua jornada completa”, explicou o diretor ao Tudum.

Além disso, o ritmo de produção tem sido exaustivo para a equipe criativa. Em entrevistas recentes, Hwang confessou se sentir exausto após anos de trabalho incansável. “Faz tempo que não durmo direito. Quero dar uma pausa e voltar ao cinema. Já tenho uma ideia para o meu próximo filme”, ​​disse ele ao New York Times.

Um universo expandido sem uma quarta temporada?

Embora não haja uma quarta temporada propriamente dita, ‘Round 6′ pode seguir outros rumos. O final da terceira temporada deixa em aberto a possibilidade de um spinoff. Na cena final, o Front Man aparece nos Estados Unidos e observa um recrutador interpretando Ddakji com um estranho. A surpresa: essa mulher misteriosa é interpretada por Cate Blanchett. A troca de olhares entre os dois sugere que os jogos podem estar se expandindo globalmente.

Essa dica gerou rumores sobre um possível spinoff ambientado nos Estados Unidos, com o diretor David Fincher inclusive ligado ao projeto. A Netflix não confirmou nada oficialmente, mas, de acordo com o Deadline, o aclamado cineasta está interessado em desenvolver uma versão ocidental da história.

Hwang também compartilhou seu desejo de explorar outras perspectivas dentro do mesmo universo, como o que aconteceu com os recrutadores e guardas do lado de fora da arena entre a primeira e a segunda temporadas.

“Não seria uma sequência, mas um olhar diferente para o mesmo mundo”, observou ele na Entertainment Weekly.

Embora Round 6 tenha chegado ao fim como série principal, seu legado está apenas começando a se expandir. Seja por meio de spin-offs, projetos internacionais ou novas histórias inspiradas por sua crítica social, esse universo distópico promete continuar sendo comentado. E para os fãs de Gi-hun, sua história acabou... mas o jogo pode estar apenas começando.