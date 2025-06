Kim Kardashian? Orlando Bloom é flagrado com outra mulher e afirma que “já está curtindo a vida de solteiro”

Orlando Bloom está de volta às notícias: não apenas por sua recente separação de Katy Perry, mas também por ter sido flagrado em um encontro íntimo com uma mulher misteriosa durante o luxuoso casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez em Veneza. Quem é ela e qual é sua relação com as figuras mais poderosas do show business?

O retorno de Orlando Bloom solteiro, mas em boa companhia

Katy Perry y Orlando Bloom (Photo by Neilson Barnard/Getty Images for Vanity Fair) (Neilson Barnard/Getty Images)

Após quase uma década com Katy Perry e uma filha juntos, Orlando Bloom, 48, fez sua “estreia oficial como solteiro” em um dos eventos mais comentados do ano: o casamento multimilionário da fundadora da Amazon na Itália. O ator foi visto a bordo de um iate luxuoso, impecável em um terno bege e camisa branca, e mais tarde, abraçando uma mulher em uma cena que rapidamente gerou teorias nas redes sociais.

A mulher em questão não é nenhuma estranha. Embora muitos nas redes sociais tenham pensado que poderia ser Kim Kardashian, na verdade é Jamie Mizrahi, renomada estilista de Hollywood, amiga íntima de Meghan Markle e ex-colaboradora de... Katy Perry.

Jamie Mizrahi, 36, é uma das figuras mais influentes no mundo da moda para celebridades. Ela já trabalhou com Jennifer Lawrence, Britney Spears, Adele e, claro, Katy Perry. Ela mora em Montecito, Califórnia — o mesmo bairro de Meghan Markle e do próprio Orlando — e é conhecida na indústria como “Sweet Jamie”.

Após fotos dos dois abraçados em uma gôndola, muitos se perguntam: será apenas amizade ou há algo mais?

Em meio às especulações, Orlando também foi visto saindo com figuras como Oprah Winfrey, Tom Brady e Dasha Zhukova, ex-esposa do oligarca russo Roman Abramovich. Embora alguns veículos de comunicação tenham insinuado algo mais, foi esclarecido que Bloom e Zhukova são simplesmente amigas próximas, assim como seus respectivos ex-namorados.

Com os holofotes voltados para ele e o início de uma nova fase em sua vida pessoal, parece que Orlando Bloom não está totalmente sozinho... nem emocionalmente nem socialmente.

Um casal inesperado que virou manchete

Quando os rumores de um romance entre a superestrela pop Katy Perry e o ator britânico Orlando Bloom começaram a circular no início de 2016, poucos previram. Ela dominou os palcos com sucessos como “Roar” e “Firework”; ele se tornou um ícone do cinema por seus papéis em “Piratas do Caribe” e “O Senhor dos Anéis”.

Katy Perry y Orlando Bloom “Qué asco”: Katy Perry presume aventura con Orlando Bloom, pero a él lo tunden por desagradable detalle. (Instagram @orlandobloom)

Apesar de virem de mundos completamente diferentes, eles logo se tornaram um dos casais mais comentados e seguidos do entretenimento.

Após uma breve separação em 2017, o casal reacendeu o relacionamento. Em 2019, Bloom pediu Perry em casamento durante uma festa de Dia dos Namorados que parecia saída de um filme. Um ano depois, eles deram as boas-vindas à filha, Daisy Dove Bloom, solidificando o que muitos acreditavam ser um vínculo inquebrável. Mas o amor nem sempre é suficiente, e agora, em meados de 2025, todos os sinais apontam para a decisão de cada um seguir caminhos separados.

Embora não tenham emitido um comunicado oficial, o TMZ relata que o relacionamento chegou ao fim. Orlando Bloom foi visto recentemente no luxuoso casamento de Jeff Bezos e Lauren Sanchez em Veneza, onde — segundo fontes — ele apareceu oficialmente solteiro. O ator foi fotografado comemorando ao lado de figuras como Leonardo DiCaprio, dançando e curtindo o evento como se fosse seu grande retorno à cena social... sem Katy Perry.