Katy Perry e Orlando Bloom teriam terminado seu relacionamento, e esta é a prova definitiva

Mais uma história de amor de Hollywood está chegando ao fim. De acordo com o TMZ, Katy Perry e Orlando Bloom terminaram o relacionamento depois de quase uma década juntos, uma filha juntos e uma história que parecia saída de um filme de romance.

Um casal inesperado que virou manchete

Quando os rumores de um possível romance entre a estrela pop Katy Perry e o ator britânico Orlando Bloom começaram em janeiro de 2016, ninguém esperava. Vindo de mundos completamente diferentes — ela, a rainha do pop com sucessos como Roar e Firework; ele, um ícone do cinema graças a ‘Piratas do Caribe’ e ‘O Senhor dos Anéis’ —, eles logo se tornaram um dos casais mais seguidos e comentados do mundo do entretenimento.

Após um breve término em 2017, eles reataram o relacionamento e, em 2019, Bloom pediu Perry em casamento durante uma romântica noite de Dia dos Namorados. Um ano depois, eles deram as boas-vindas à filha, Daisy Dove Bloom, fortalecendo o que parecia ser uma união inquebrável. No entanto, o amor nem sempre é suficiente e, agora, em meados de 2025, o casal teria decidido seguir caminhos separados.

Embora não tenham feito nenhuma declaração pública, o TMZ relata que o relacionamento chegou ao fim. O ator teria reaparecedo oficialmente solteiro no luxuoso casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez em Veneza, Itália. Segundo o veículo, Orlando está “pronto para seguir em frente” e foi visto curtindo o tempo com amigos como Leonardo DiCaprio, dançando e comemorando como se fosse sua estreia como solteiro.

Enquanto isso, a ausência de Katy Perry no evento — justificada por sua turnê Lifetime — só alimentou os rumores. Ao mesmo tempo, a cantora alugou sua mansão multimilionária em Montecito, Califórnia, a mesma propriedade a qual lutou judicialmente para garantir um espaço para criar sua filha com Bloom. Segundo o Daily Mail, o atual morador da propriedade é ninguém menos que o ator Chris Pratt, o que surpreendeu muitos, dado o valor simbólico daquela casa na vida da artista.

O que aconteceu entre eles?

Fontes próximas afirmam que suas agendas lotadas e prioridades diferentes influenciaram a tensão no relacionamento. O próprio Bloom reconheceu em uma entrevista à Flaunt Magazine que eles viviam em “piscinas diferentes” em relação às suas carreiras e que às vezes era difícil encontrar uma conexão. Além disso, foi noticiado que o ator discordou da recente missão espacial de Katy com a Blue Origin, iniciativa que gerou críticas da cantora e, segundo fontes próximas, gerou tensão entre os dois.

Embora muitos veículos de comunicação já suponham uma separação, outras fontes próximas ao relacionamento garantem que ainda há esperança. “Katy não quer desistir”, revelou uma fonte ao The Sun, observando que, apesar de viverem vidas separadas há meses, o amor entre eles ainda não desapareceu completamente.