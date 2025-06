Eles estão se separando? Hailey Bieber e Justin estão à beira da separação, e isso pode provar

Hailey Bieber voltou a disparar o alarme. Em meio às crescentes especulações sobre seu casamento, a modelo foi vista recentemente em dois passeios diferentes pelas ruas de Nova York, e o que mais chamou a atenção não foi seu visual, mas a completa ausência de sua aliança. Um diamante avaliado em mais de meio milhão de dólares que, até recentemente, era uma constante em sua imagem.

Na última quinta-feira, Hailey foi vista tomando café da manhã no exclusivo restaurante The Commerce Inn, no West Village, sem nenhum sinal da aliança.

Horas depois, ela foi fotografada novamente com suas amigas, as modelos Camila Morrone e Suki Waterhouse, no restaurante Chez Fifi. Mais uma vez, a aliança estava notavelmente ausente.

Sinais de término?

Justin e Hailey Bieber Imagem de Getty Images

Embora para muitos possa ser um detalhe menor, especialistas em linguagem corporal consultados pelo Page Six acreditam que não. De acordo com suas observações, Hailey não só não estava usando o anel, como também estava sutilmente destacando a mão esquerda, mostrando a ausência da joia como uma forma simbólica de expressar raiva ou frustração. Esse gesto, combinado com os recentes ataques de comportamento errático de Justin Bieber, reforçou os rumores de que o casal está passando por um momento difícil.

E a situação com Justin não passou despercebida. Nos últimos meses, o cantor tem postado mensagens enigmáticas e autocríticas em suas redes sociais.

Justin Bieber (Instagram Justin Bieber /Getty Images)

Em um story recente no Instagram, ele compartilhou um vídeo com a mensagem: “Se você me silenciar, pelo menos me diga por quê”, uma frase que muitos interpretaram como uma reclamação contra sua esposa.

Justin admite estar “quebrado” e lutando contra sua raiva

O cantor de 31 anos também teve problemas com paparazzi e não hesitou em desabafar publicamente. Em uma publicação recente, ele confessou abertamente seus “problemas de raiva” e disse que se sentia “quebrado”:

“As pessoas continuam me dizendo para me consertar. Você não acha que se eu pudesse me consertar, eu já teria feito isso?”

Fontes próximas ao casal revelaram ao Entertainment Tonight que seu casamento de seis anos está “lutando para se manter”. De acordo com uma fonte próxima, “Justin se irrita facilmente e sente que Hailey está mais preocupada com a aparência do relacionamento online do que com o que realmente está acontecendo entre eles”.

Por outro lado, o desânimo e a falta de motivação do cantor também estão afetando Hailey. Segundo o The Sun, a modelo estaria “extremamente furiosa” com o fato de o marido continuar a expor seus momentos vulneráveis ​​nas redes sociais.

“Ela sente que o apoia incondicionalmente, mas ele a exclui. Ela está devastada e sente que não está mais envolvida nas decisões dele”, diz a fonte.

Um casal em apuros

Hailey Bieber com Justin e Jack Blues (@haileybieber)

Embora Hailey tenha sido vista usando o anel novamente nos últimos dias, o gesto inicial já havia gerado um forte burburinho na mídia. Os fãs de ambos continuam acompanhando cada movimento, cada postagem e cada gesto não verbal um do outro, em busca de sinais disso. O casal, que deu as boas-vindas ao filho Jack há menos de um ano, parece manter uma imagem pública de união, mas os sinais nos bastidores indicam uma realidade mais complexa.

Ambos enfrentaram momentos difíceis separadamente, mas desta vez parece que o desafio está em encontrar o equilíbrio juntos. Será que eles conseguirão superar a tempestade ou estamos testemunhando o começo do fim de um dos casais mais seguidos do mundo pop?