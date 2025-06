Filha de Angelina Jolie confirma romance com ator famoso em passeio romântico da Disney

(Vivien Killilea/Getty Images for Palm Springs In)

Embora normalmente se mantenha longe dos holofotes, Zahara Jolie-Pitt recentemente ganhou destaque após ser vista em um passeio romântico com seu aparente novo parceiro, o ator Elijah M. Cooper.

A filha adotiva de Angelina Jolie e Brad Pitt está causando furor após ser vista no que parece ser a Disneylândia com seu suposto novo namorado. A jovem de 19 anos foi fotografada em um ambiente descontraído, parecendo feliz, sorridente e muito carinhosa ao lado do parceiro, o que gerou ternura entre seus seguidores.

Os dois curtiram o parque temático como qualquer jovem casal apaixonado: de mãos dadas, compartilhando um momento espontâneo que não passou despercebido pelos fãs que os reconheceram.

O casal foi fotografado em 20 de junho durante um encontro na Disneylândia em Anaheim, Califórnia, onde pareciam carinhosos, sorridentes e combinavam perfeitamente com suas roupas, deixando claro que o amor jovem também pode ser expresso com estilo.

Um casal jovem, estiloso e apaixonado

Zahara, de 20 anos, estava relaxada, porém chique, com uma calça jeans reta de lavagem clara e uma camiseta branca cropped que destacava sua barriga e piercing no umbigo. Ela completou o look com tênis confortáveis, uma bolsa branca e a clássica tiara de orelha da Minnie, item indispensável no parque temático.

Já Elijah, de 19 anos, optou por um visual semelhante: calça jeans, camiseta branca e tênis, e adicionou um boné do Mickey Mouse ao visual da Disney. Seus looks coordenados não passaram despercebidos e foram interpretados como uma declaração visual de sua conexão e proximidade.

Um passeio mágico... e com paparazzi

Apesar de notarem a presença de fotógrafos, Zahara e Elijah não deixaram que isso estragasse o dia. Eles pareciam próximos, de mãos dadas e sorrindo enquanto visitavam algumas das atrações mais populares do parque.

O próprio Elijah compartilhou alguns momentos do dia em sua conta do Instagram, revelando que não estavam sozinhos, mas acompanhados por alguns de seus familiares. “A força estava conosco! Enviando muito amor à família @disney e @disneyland por um dia mágico. Obrigado!”, escreveu ele ao lado de uma série de fotos do parque. Um romance discreto vem à tona

Até agora, pouco se sabia sobre a vida amorosa de Zahara. Atualmente, ela estuda no Spelman College, uma faculdade de artes liberais para mulheres em Atlanta, Geórgia. Embora tenha sido vista ocasionalmente com sua mãe, Angelina Jolie, em eventos públicos, sua vida privada permaneceu longe dos holofotes da mídia... até agora.

Elijah M. Cooper, por sua vez, também divide seu tempo entre os estudos e a carreira de ator. Embora more em Los Angeles, ele estuda no Morehouse College pelo programa Morehouse Online. Sua carreira no mundo do entretenimento começou ainda muito jovem, com participações em séries como Murder Chose Me, That Girl Lay Lay, All American e Goosebumps: The Vanishing, onde contracenou com David Schwimmer. Ele também se aventurou no mundo da moda como cofundador da marca Tints Streetwear, ao lado de sua colega de faculdade Simmi Sen.

Dois jovens trilhando seu próprio caminho

Além da atenção da mídia em torno de seu sobrenome ou origem familiar, Zahara e Elijah parecem estar escrevendo sua própria história, com objetivos acadêmicos claros e uma identidade em construção que os distancia do estereótipo de “filhos de celebridades”. O encontro deles na Disneylândia não foi apenas um gesto romântico, mas uma demonstração de como vivem o amor: com naturalidade, alegria e autenticidade.

Este passeio da Disney não marca apenas uma saída casual de casal, mas também um sinal de que Zahara está começando a viver sua vida pública do seu jeito: com estilo, autenticidade e muito coração.

Angelina sempre enfatizou a importância de promover a liberdade, a independência e a felicidade de seus filhos, então este novo capítulo na vida de Zahara é certamente um motivo de orgulho para a atriz.

Angelina Jolie já falou diversas vezes sobre o forte vínculo que tem com Zahara. Em entrevistas anteriores, ela reconheceu sua admiração pela força, sabedoria e liderança da filha, que adotou da Etiópia em 2005, quando ela era apenas um bebê. “Z é extraordinária. Ela é uma pessoa que demonstrou grande inteligência emocional desde pequena”, comentou a atriz em uma entrevista.

Zahara segue os passos da mãe

A jovem também é um símbolo de empoderamento, diversidade e ativismo. Ela apoiou a mãe em causas humanitárias e demonstrou interesse por direitos civis e questões de justiça social. Por isso, vê-la viver uma juventude equilibrada, com espaço para o amor e a diversão, gerou comentários muito positivos nas redes sociais.