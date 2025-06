Estes são os 7 lançamentos mais aguardados da Netflix nos próximos dias e que você não pode perder

A Netflix sabe exatamente como nos manter grudados na tela. Com um catálogo cada vez mais robusto, a plataforma não se concentra apenas em produções internacionais de alto calibre, mas também em histórias emocionantes que conectam todos os tipos de público. Seja suspense, romance, ação ou drama, julho de 2025 chega recheado de estreias imperdíveis que prometem se tornar suas novas obsessões.

Da aguardada segunda temporada de ‘Sandman’ a produções originais mexicanas e thrillers psicológicos que desafiam a realidade, estes são os 7 lançamentos mais aguardados da Netflix para os próximos dias.

Sandman: Temporada 2 - Volume 1

Um dos retornos mais aguardados pelos fãs do universo de fantasia sombria. Após se reencontrar com os Eternos, Lord Morpheus inicia uma nova jornada, onde uma de suas decisões o coloca na mira de uma vingança cruel. Visualmente espetacular e com uma narrativa profunda, Sandman promete retornar mais intenso do que nunca. Delírio

Um drama psicológico que explora os limites da mente e do amor. Quando sua esposa, Agustina, começa a perder a sanidade, um professor investiga seu passado sombrio para entender o que desencadeou seu colapso. Delirium mistura suspense, trauma e emoções intensas em uma história que promete deixar você sem palavras.

Los Gringo Hunters

Inspirada em fatos reais, esta série mexicana de ação e drama acompanha uma unidade policial de elite em busca de criminosos americanos que cruzam ilegalmente a fronteira. Com reviravoltas inesperadas e um olhar cru sobre a justiça transfronteiriça, Los Gringo Hunters promete te prender na ponta da cadeira.

Coração de Cristal

Uma história sobre sonhos, música e superação. O futuro de uma jovem baterista é interrompido quando ela perde seu lugar em uma banda, mas sua vida muda drasticamente quando um músico brilhante a convida para participar de um novo projeto. ‘Coração de Cristal’ promete emoções cruas com uma forte dose de paixão musical.

Too Much

Se você gosta de romances não convencionais, esta é a série para você. Após um término, uma nova-iorquina deixa tudo para trás para se mudar para Londres, onde conhece um músico indie incomum. Demasiado é uma jornada de autodescoberta, emoções reais e uma química inesperada que fará você acreditar em segundas chances.

Meus 84 m²

Quão perfeita pode ser sua nova vida quando tudo parece se encaixar? Um homem que investiu suas economias em um novo apartamento logo descobre que vizinhos hostis, sons perturbadores e segredos obscuros espreitam por trás de suas paredes. ‘Meus 84 m²’ combinam o drama cotidiano com uma atmosfera de mistério envolvente.

A Muralha Negra

Durante a noite, uma muralha surge, cercando completamente um prédio. Os moradores, sem nenhuma explicação, precisam se unir para sobreviver e encontrar uma saída. Um thriller distópico que explora o desespero, a coexistência forçada e o verdadeiro significado da liberdade.