Ela zombou de Trump na cara dele? O gesto estranho da Rainha Máxima ao lado do presidente viralizou

O presidente dos EUA, Donald Trump, encontrou-se com o Rei Willem-Alexander e a Rainha Máxima dos Países Baixos no Palácio Huis Ten Bosch, como parte da cúpula realizada pelos principais países da OTAN.

ANÚNCIO

No entanto, o que parecia um momento solene se transformou em um vídeo que viralizou devido a um gesto especial da soberana.

O gesto inesperado da Rainha Máxima viralizou

Após cumprimentar todos os presentes, e no momento em que o líder americano sorriu para as câmeras, a rainha fez um movimento estranho com os lábios.

Muitos consideraram essa ação uma espécie de imitação irônica do presidente americano, então o vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais.

No entanto, o gesto não foi notado pelo presidente Trump, que manteve o protocolo o tempo todo e não estava ciente da situação.

O que aconteceu na cúpula da OTAN?

Vale ressaltar que, na reunião dos principais países da OTAN mencionada anteriormente, eles se comprometeram a investir 5% de seu PIB em defesa até 2035, que era uma das metas que o presidente dos EUA buscava na reunião.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Katy Perry humilha fã e rejeita ‘labubu’ como presente: é criticada nas redes sociais

A minissérie da Netflix baseada em fatos reais que todo mundo está assistindo: 8 episódios alucinantes

Filha de Tom Cruise reaparece em meio a afastamento do ator e surpreende com transformação

A declaração, endossada pelos 32 presidentes e chefes de estado presentes, observa que esse aumento nos gastos se deve a “profundas ameaças e desafios à segurança, particularmente a ameaça de longo prazo representada pela Rússia à segurança euro-atlântica e a ameaça persistente do terrorismo”.