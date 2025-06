Filha de Tom Cruise reaparece em meio a afastamento do ator e surpreende com transformação

Suri Cruise com sua mãe, Katie Holmes

O verão em Nova York tem uma nova estrela: Suri Cruise. Aos 19 anos, a jovem foi vista curtindo as férias da faculdade nas ruas do West Village, esbanjando um estilo despretensioso e cada vez mais parecida com a mãe, a atriz Katie Holmes.

ANÚNCIO

Vestindo uma regata preta simples, calça jogger cinza-escuro e sandálias de dedo, Suri exibiu sua atitude despreocupada, complementando o visual com uma bolsa tote com estampa floral, sem nenhuma maquiagem e com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto. Minimalismo chique por completo.

A transformação de Suri foi gradual, mas marcante. Embora tenha crescido sob os holofotes da mídia desde o nascimento, nos últimos anos ela conseguiu manter um perfil mais discreto, especialmente depois de se mudar para Pittsburgh para estudar na prestigiosa Universidade Carnegie Mellon. Seu retorno a Nova York para as férias de verão trouxe consigo uma onda de nostalgia e orgulho por sua mãe, que recentemente expressou o quanto sente falta dela, mas também a admiração que sente por seu crescimento e maturidade.

“Tenho orgulho da minha filha. É claro que sentirei falta dela, mas estou feliz em vê-la começar este novo capítulo”, disse Holmes em entrevista à Town & Country.

De estrela infantil a jovem independente

Desde que se formou na LaGuardia High School em junho de 2024, Suri deixou claro que está pronta para trilhar seu próprio caminho. Ela até decidiu parar de usar o sobrenome de seu famoso pai, Tom Cruise, e adotar o da mãe como seu nome artístico e legal: Suri Noelle. Um gesto sutil, mas poderoso, que a distancia do pai, de quem ela se mantém publicamente afastada há anos.

Esse distanciamento ficou evidente novamente quando, durante a estreia de Missão: Impossível — O Julgamento Final, em maio, um repórter perguntou a Tom Cruise sobre seus planos para o Dia dos Pais. Sua resposta evasiva — “Sabe...” seguida de um longo silêncio — e sua insistência em falar sobre filmes e aventuras, sem mencionar nenhum dos filhos, foram interpretadas como mais um sinal de seu distanciamento da filha mais nova.

Um ícone de estilo descontraído com personalidade forte

Ao contrário do glamour ostentoso que frequentemente cerca os “nepo babies” de Hollywood, Suri Cruise parece estar optando por uma vida mais autêntica e realista. Sua atitude relaxada em relação aos paparazzi e sua preferência pelo conforto em detrimento da alta costura a tornaram uma figura inesperadamente admirada entre os jovens que buscam verdadeiros modelos a seguir. Longe dos holofotes desnecessários, a filha de Holmes e Cruise transita pela Big Apple com uma naturalidade cativante.

ANÚNCIO

E embora muitos vejam nela um reflexo quase exato da mãe — tanto física quanto emocionalmente —, tudo indica que Suri está firmemente construindo sua identidade, longe do nome Cruise e do hype midiático.

Tom Cruise ainda não vê a filha?

Como se tudo isso não bastasse, o que gerou mais indignação foi a ausência, agora habitual, de sua filha biológica, Suri Cruise. Enquanto o ator promove seus filmes e é fotografado com Ana de Armas ou demonstra carinho pelos filhos de seus amigos — como aconteceu recentemente com a filha de Hayley Atwell, sua colega de elenco em Missão: Impossível —, o vínculo com a própria filha permanece completamente rompido.

LEIA TAMBÉM:

Selena Gomez aparece com look renovado e a inspiração inesperada não passa despercebida

Netflix lança botão de IA para pular cenas chatas: como funciona e o que significa para o cinema

Dragon Ball Z: Daima ganhará edição deluxe em Blu-ray com arte inédita de Toriyama

Desde seu divórcio de Katie Holmes em 2012, Tom está completamente afastado de Suri. Várias fontes próximas afirmam que não há contato entre eles há mais de 11 anos. O principal motivo: sua filiação à Cientologia, uma organização que considera aqueles que abandonam a religião, como é o caso de Holmes e sua filha, como “pessoas repressivas”. Essa crença estrita explicaria por que Cruise, apesar de ter falado no passado sobre seu amor pela paternidade, não tentou reacender o relacionamento.