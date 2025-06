Selena Gomez aparece com look renovado e a inspiração inesperada não passa despercebida

Selena Gomez surpreendeu a todos com sua mudança de look

Selena Gomez nunca teve medo de experimentar com seu visual e, agora que está passando por uma transformação completa — com novos projetos de sucesso e plena felicidade com seu noivo, Benny Blanco —, surpreendeu a todos novamente com uma mudança de visual que está gerando muita repercussão.

ANÚNCIO

A atriz e cantora exibiu um corte radical com franja reta no Instagram, mas logo revelou que era uma peruca.

Selena Gomez Selena Gomez estreia look (Instagram)

“Eu faria, mas me arrependeria e mudaria de novo, então simplesmente não”, escreveu ela com humor, insinuando que não está pronta para se despedir de seu cabelo natural.

Essa mudança temporária, acompanhada de uma maquiagem ousada com blush rosa e delineador gatinho, foi comemorada por seus fãs, que rapidamente notaram algo peculiar: seu novo estilo lembra muito o penteado icônico usado por Regina Blandón como Yuri no sucesso ‘Mentiras, A Série’, disponível no Prime Video.

Regina Blandón Regina Blandón surpreendeu com seu look e atuação em 'Mentiras, a Série' (Instagram)

A comparação explodiu nas redes sociais, onde os usuários comentaram com espanto e simpatia sobre a possível inspiração de Selena para esta produção mexicana, que homenageia a extravagância dos anos 80 e a música pop daquela época.

Vale destacar que, nos últimos dias, Mentiras, A Série se tornou uma das séries mais assistidas do streaming por sua mistura de drama, comédia e música... e, claro, pelo talento e visual de suas protagonistas.

A minissérie mescla um caleidoscópio visual e sonoro repleto de referências aos anos 80 com uma narrativa inovadora que explora a autoilusão, o amor romântico e o cansaço feminino da perfeição. A trama gira em torno de quatro mulheres — Daniela, Dulce, Yuri (Regina Blandón) e Lupita — que se reencontram em uma mansão após a misteriosa morte de Emmanuel, um homem que deixou sua marca em todas elas.

ANÚNCIO

Regina Blandón Regina Blandón surpreendeu com seu look e atuação em 'Mentiras, a Série' (Instagram)

A semelhança entre o estilo de Regina Blandón em Mentiras e o visual “franja” de Selena Gomez não passou despercebida, e mais de um fã celebrou essa conexão cultural que une duas gerações e gêneros por meio de um simples corte de cabelo.

O Novo Estilo de Selena e Seu Momento Mais Feliz

A transformação de Selena não é apenas uma referência à moda dos anos 80, mas também uma declaração sobre sua fase atual da vida. A estrela de Only Murders in the Building vive um de seus melhores momentos: noiva de Benny Blanco, com quem compartilha projetos artísticos e um relacionamento sólido, e com uma agenda repleta de produções e músicas que a mantêm no auge da carreira.

Este visual moderno, atualizado e cheio de personalidade pode se tornar uma tendência para o verão de 2025, especialmente porque Selena é conhecida por ditar tendências e se reinventar sem medo. Embora o corte seja uma peruca, muitos fãs já imaginam como ficaria se ela decidisse torná-lo realidade.

LEIA TAMBÉM:

D*snud4 de novo? O look minúsculo e “comestível” de Bianca Censori que chocou novamente

“La Palma”: A chocante minissérie de 4 partes que está arrasando na Netflix

A série chocante que acaba de chegar na Netflix e está quebrando recordes: é viciante

Enquanto Selena aproveita essa nova fase pessoal e profissional, Lies, The Series continua conquistando seguidores e viralizando sua estética única, com Regina Blandón brilhando com um estilo que, aparentemente, agora também inspira uma das maiores estrelas pop do mundo.