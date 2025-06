Filho de Johnny Depp reaparece e impressiona pela semelhança e pela vida que escolheu

Johnny Depp é um ícone cinematográfico indiscutível há décadas. De ‘Janela Indiscreta’ ao seu inesquecível papel como Capitão Jack Sparrow em ‘Piratas do Caribe’, o ator cativou gerações inteiras com seu talento, carisma e versatilidade. Apesar dos escândalos que assolaram sua vida pessoal nos últimos anos, ele continua sendo uma das figuras mais queridas entre seus fãs, que esperam vê-lo novamente em grandes produções.

Mas, enquanto o ator de 61 anos continua a proporcionar momentos cativantes, há alguém que está lentamente começando a chamar a atenção: seu filho mais novo, Jack Depp.

O filho de Johnny Depp que se afastou dos holofotes

Aos 23 anos, Jack Depp decidiu trilhar um caminho muito diferente do seu famoso pai e da sua irmã, Lily-Rose Depp, que seguiram os passos de ambos na carreira de modelo e atuação. Jack, por outro lado, optou por manter a discrição. Por mais de dois anos, ele trabalhou como garçom no L’Aréa, um restaurante libanês no bairro da Bastilha, em Paris, sem que quase ninguém o conhecesse.

“Ele estava no bar, na cozinha... fazia tudo sem que ninguém o conhecesse”, disse seu ex-chefe, Edouard Chueke, ao Daily Mail. Jack era descrito como “trabalhador e pé no chão”, uma descrição que contrasta com a imagem hollywoodiana que cerca sua família. Embora tenha deixado o restaurante no final de 2024, seu ex-chefe espera que ele retorne em breve.

Jack Depp O filho de Johnny Depp vive longe dos holofotes (Instagram)

Agora, Jack deu um passo adiante ao participar como compositor do novo álbum de sua mãe, “Le retour des beaux jours”, com lançamento previsto para 10 de outubro. Este projeto familiar não conta apenas com o retorno de Vanessa Paradis após sete anos, mas também com seu marido, Samuel Benchetrit, que compõe as letras, e sua filha, Lily-Rose. Jack, por sua vez, estreia como compositor com “Elements”, uma das faixas do álbum, marcando sua entrada oficial no mundo criativo.

Uma semelhança inegável e um espírito livre

Embora Jack se mantenha longe das câmeras, sempre que aparece em público ele causa alvoroço, principalmente por sua impressionante semelhança física com o pai. Do cabelo ao estilo casual, o jovem inevitavelmente lembra Johnny Depp nos anos 1990. Mas, além da aparência, eles compartilham algo mais: um profundo amor pela arte.

Jack Depp Jack Depp, filho mais novo de Johnny Depp surpreende com sua semelhança com o ator (Instagram)

Jack é bilíngue, tem nacionalidade francesa e americana e cresceu entre a França e Los Angeles. Segundo o próprio Johnny, seu filho é um artista e músico talentoso. Em uma entrevista de 2014, o ator expressou seu alívio ao saber que Jack não demonstrava interesse em atuar, embora gostasse de criar arte: “Ele desenha muito bem. Também toca música com grande sensibilidade. Ele tem um bom instinto para isso.”

Na verdade, Jack chegou a se juntar a uma banda chamada Clown Boner, onde tocava violão. “Não precisamos de um teste de paternidade. Esse é meu filho”, brincou Johnny na época.

Apesar dos holofotes, Jack construiu sua vida longe de escândalos. Ele não tem redes sociais públicas e raramente é visto em tapetes vermelhos. Mas isso não significa que ele esteja ausente do afeto do pai. Johnny tem seu nome tatuado em um desenho que lembra um pardal voando em direção ao seu corpo, uma homenagem ao seu personagem mais icônico e à paternidade que o impactou profundamente.

E embora o ator tenha confessado que agora sofre da “síndrome do ninho vazio”, ele não esconde o orgulho pelos filhos: “Lily-Rose é brilhante e Jack tem um coração enorme. Eles decidirão seu caminho.”