D*snud4 de novo? O look minúsculo e “comestível” de Bianca Censori que chocou novamente

Foi no início de fevereiro que Bianca Censori fez uma das aparições mais escandalosas na 67ª edição do Grammy Awards, ao lado de Kanye West, exibindo um vestidinho minúsculo, totalmente transparente, feito de um tecido respirável da cor da pele, pelo qual teve seu acesso negado à cerimônia.

Este foi, sem dúvida, um dos momentos mais memoráveis ​​da história da premiação, revelando um look nude que rompia com o dress code do Grammy. Além disso, foi condenado pelo público como um ato de Kanye West de humilhar sua parceira e, não apenas isso, de expô-la, assumindo que a celebridade era a razão pela qual Bianca Censori se vestia daquela maneira.

Kanye West e Bianca Censori Getty Images (Getty Images)

Rumores começaram a surgir sobre o controle que Kanye West poderia ter sobre Bianca Censori, enquanto outros alegavam que esse tipo de visual já era clássico para a modelo, que foi comparada inúmeras vezes à ex-namorada do rapper, Kim Kardashian.

Bianca Censori reaparece com look “seminu”

Fiel ao seu estilo ousado, Bianca Censori fez uma entrada escandalosa em um estúdio no Brooklyn, capturando a atenção de todos os presentes, exibindo um biquíni “comestível” escandaloso que, mais uma vez, causou alvoroço.

Alguns veículos de comunicação descreveram essa aparição como uma entrada “ousada”, já que ela usava um biquíni feito de pequenas bengalas de doces, mais uma vez exibindo uma roupa que, sem dúvida, voltou às manchetes. Sua escolha de roupa foi descrita como um estilo brincalhão e provocante que parou o trânsito, ao qual ela apenas adicionou saltos altos prateados e um penteado reto, sem maiores detalhes.

O biquíni revelador deixou várias áreas de seu corpo expostas, gerando uma onda de comentários nas redes sociais condenando-a por andar pelas ruas dessa maneira, enquanto Kanye West caminhava confiantemente de mãos dadas com sua esposa a caminho do estúdio.

Bianca Censori criticada por seu biquíni comestível

Para os internautas, essa aparição escandalosa foi motivo de rejeição à modelo, que foi novamente questionada se a decisão de Kanye West de vesti-la dessa forma e exibir seu corpo, atendendo a seus pedidos, ou se a modelo estava realmente buscando atenção com essas escolhas.

Nos comentários, as pessoas até pediram que a modelo fosse “presa”: “Ela precisa de ajuda”, “As roupas dela são tão acessíveis que você pode até comprar uma na sex shop local”, “Como é que ela não foi presa?” “Ela é apenas um acessório para ele, a boneca que ele comprou.”