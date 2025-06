A poderosa decisão do príncipe Harry que mudará completamente a família real britânica

Desde que se mudou para a Califórnia, nos Estados Unidos, com Meghan Markle e se distanciou da coroa, o Príncipe Harry mantém uma relação tensa com a família real britânica e praticamente nenhuma ligação com o Rei Charles III e seu irmão, William.

O Distanciamento entre Harry e a Família Real

O próprio Harry reconheceu isso há algum tempo em uma entrevista à BBC, onde admitiu que “houve muitos desentendimentos entre alguns membros da minha família e eu”.

The Invictus Games Foundation 10th Anniversary Service Príncipe Harry (Photo by Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games Foundation) (Chris Jackson/Getty Images for Invictus Games )

No entanto, ele afirmou: “Eu adoraria me reconciliar com minha família. Não adianta continuar brigando; a vida é preciosa”.

E parece que isso pode acontecer, devido à poderosa decisão tomada pelo marido de Meghan Markle, que pode mudar tudo na família real britânica.

O Gesto de Reconciliação de Harry

De acordo com o jornal britânico Mail on Sunday, Harry teria decidido convidar seu pai e seu irmão mais velho para os Jogos Invictus de 2027.

Este evento é fundamental para o príncipe, já que ele criou os Jogos e sua associação pessoal para veteranos doentes e feridos participa de vários esportes.

“O Duque de Sussex estenderá um ramo de oliveira à Família Real, convidando-a para os Jogos Invictus de 2027”, informou o jornal, acrescentando que esta é “a indicação mais clara até agora de que o Príncipe Harry deseja a reconciliação com o Rei e outros membros da família real”.

Será que ele finalmente se encontrará com Charles III e William?

Nesse momento, espera-se que ele envie um convite a William e Charles ainda este mês, o que seria o primeiro gesto poderoso de Harry em direção à reconciliação com sua família.

Vale lembrar que este ano o irmão mais novo esteve em Londres para o décimo aniversário dos Jogos, mas não se encontrou com ninguém da família real britânica.