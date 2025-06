Meghan Markle revela o rosto de seu filho Archie e choca com a forte semelhança entre mãe e filho

Meghan Markle revela rosto de Archie

15 de julho foi o Dia dos Pais nos EUA, e Meghan Markle aproveitou a oportunidade para compartilhar um vídeo emocionante em sua conta do Instagram mostrando o Príncipe Harry passando um tempo com seus filhos, Archie e Lilibet.

O anúncio surpreendeu a todos, pois quebrou uma das regras de longa data do casal: não revelar o rosto dos filhos.

Meghan Markle quebra sua regra de privacidade com os filhos

No caso de Lilibet, seu rosto nunca é visível. Mas, ao contrário dela, a aparência de Archie foi revelada.

De acordo com a Vanidades, esse fato surpreendeu muitos devido à forte semelhança entre a Duquesa de Sussex e seu filho.

“Nossa, ele se parece muito com a Meghan”, “Archie tem o rosto da Meghan em todo o corpo” e “é tão óbvio o quanto Archie se parece com a Meghan” foram algumas das reações nas redes sociais após assistirem ao vídeo. Um vídeo emocionante em família no Dia dos Pais

Vale ressaltar que o vídeo compartilhado por Meghan mostra momentos íntimos e inéditos que Harry passa com seus filhos. “O melhor. Feliz Dia dos Pais para o nosso menino favorito”, escreveu a Duquesa na publicação.

A decisão do casal de mostrar publicamente o rosto de Archie, que mantiveram em segredo por questões de privacidade, levantou questões sobre se a aparência de Lilibet será revelada em breve.

A especialista em realeza Jane Sheehan disse ao Daily Mail que acredita que isso pode ser parte de uma nova estratégia de Meghan e Harry.

“Para mim, isso indicaria que ela costumava querer privacidade e agora quer que as pessoas saibam quem ela é. Ela quer ser mais natural”, concluiu.