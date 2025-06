Os filhos mais novos de Ricky Martin reaparecem:“se parecem exatamente com o cantor”

No domingo, 15 de junho, o Dia dos Pais foi comemorado em alguns paises, e Jwan Yosef compartilhou alguns detalhes da celebração deste momento especial, durante o qual passou um tempo com Ricky Martin, de quem se separou no verão de 2023.

Assim como outras celebridades, foi o artista quem compartilhou mais detalhes deste dia especial com seus dois filhos, Renn e Lucía, compartilhando uma fotografia na qual é possível ver o quanto os membros mais jovens da família do cantor cresceram.

Renn e Lucía emocionam os seguidores de Ricky Martin e Jwan Yosef Instagram: @jwanyosef (Instagram: @jwanyosef)

Além disso, ele ofereceu provas irrefutáveis ​​de que, apesar do divórcio da porto-riquenha, o relacionamento deles permanece cordial e próximo pelo bem dos filhos, oferecendo-lhes a oportunidade de ter uma vida saudável com os pais, apesar do divórcio, assim como outras celebridades fizeram, incluindo Aislinn Derbez e Mauricio Ochmann, exemplificando essa prática em que o bem-estar das crianças é priorizado para seu desenvolvimento saudável.

Atualmente, não se sabe se os gêmeos, Valentino e Matteo, também estiveram presentes na celebração do Dia dos Pais. No entanto, quem roubou a atenção foram Renn e Lucía, as caçulas da família, que conquistaram os corações dos fãs nas redes sociais, que logo reagiram à aparição dos pequenos nas redes sociais.

Jwan Yosef usou as redes sociais para compartilhar alguns detalhes de seu Dia dos Pais, acompanhado dos filhos e do ex, Ricky Martin, com um carrossel de fotos às quais adicionou a legenda: “O DIA DOS PAIS MAIS FELIZ de todos os tempos. Minha vida, Lucia, meu coração, Renn.”

Ele também adicionou outras imagens que mostram como apresentou seus filhos à arte, uma das maiores paixões de Jwan Yosef. Ele também compartilhou tardes divertidas na piscina e seu tempo na escola de Lucía, onde o artista pode ser visto curtindo com os colegas da menina.

Renn e Lucía: filhos de Ricly Martin Instagram: @jwanyosef (Instagram: @jwanyosef)

Renn e Lucía comovem fãs de Ricky Martin e Jwan Yosef

Esta foto de Dia dos Pais comoveu mais de um fã, que aplaudiu o gesto de Jwan Yosef e Ricky Martin de se unirem para defender seus filhos, ostentando uma relação harmoniosa entre eles, depois que o cantor mencionou em entrevista à Telemundo:

“Jwan e eu sempre seremos uma família”, e acrescentou: “Temos dois filhos que vamos criar juntos, e isso não é novidade. Já estávamos planejando essa situação há muito tempo; isso era pré-pandemia.”

Nas redes sociais, pode-se ler: “Como deve ser. Dois adultos maduros juntos, não pelo bem das crianças. Parabéns. Feliz Dia dos Pais para vocês dois”, “Lindo, feliz dia! Lindos juntos! E filhos lindos”, “Como eles são crescidos e lindos. Feliz Dia dos Pais, querido.”