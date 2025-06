Mudança radical! Revelado como uma ex-participante de ‘Quilos Mortais’ conseguiu perder 234 quilos

A transformação de Tammy Slaton deu a volta ao mundo, e a mulher que estrelou uma série dedicada especificamente ao seu caso em ‘Quilos Mortais’ mostrou que tudo o que é preciso é força de vontade em qualquer área em que buscamos mudança.

A mulher de 38 anos pesava pouco mais de 320 quilos e hoje virou manchete, pesando apenas 91 quilos e passando por uma cirurgia que permitirá que Slaton finalmente exiba a silhueta que tanto almeja desde que, em 2020, seu caso, juntamente com o de sua irmã, Amy, começou a ganhar relevância.

Tammy Slaton (Captura TLC)

Após exibir seu novo peso, a reação de Tammy Slaton foi imediata, e ela expressou sua empolgação com a mudança em seu corpo, dizendo:

“Será que estou vendo as coisas errado? 90 quilos. Não me lembro da última vez que fui tão pequena. Às vezes, as pessoas até me dizem que pareço menor que minha irmã Amy, o que era impossível no início desta jornada”, disse Tammy Slaton após ser informada de que passaria por uma cirurgia para remover o excesso de pele deixado após sua perda de peso radical.

Foi assim que Tammy Slaton conseguiu perder 227 quilos

Enquanto Tammy Slaton expressava sua empolgação com a mudança que experimentaria após a cirurgia para remover o excesso de pele, ela disse:

“Só a dor e depois o medo de como vou ficar depois (...) Estou tão acostumada a ver tudo isso pendurado nos meus braços, e agora, quando acordo no domingo ou no sábado, não vou aguentar mais. Vou parecer meio normal cara a cara. É assustador, mas é gratificante ao mesmo tempo.”

Tammy Slaton Tammy Slaton/Instagram

O procedimento ao qual Tammy Slaton se submeteu para perder peso radicalmente vazou, com rumores de cirurgia de ponte de safena ou bariátrica, que a ajudariam a atingir seu corpo ideal.

Para alcançar essa mudança, Tammy Slaton passou por mudanças drásticas em sua dieta. De acordo com a Women’s Health, ela perdeu peso “incorporando alimentos não processados ​​à sua dieta, mantendo uma ingestão consistente de proteínas de 90 a 100 gramas por dia e praticando exercícios físicos limitados”. Ela também disse à Us Weekly que “gosta de exercícios na cadeira, levantamento de peso, ciclismo e caminhadas”.

Tammy Slaton usou “Ozempic” para perder peso?

Embora o uso de Ozempic tenha ganhado atenção devido ao seu suposto uso por algumas estrelas de Hollywood para perda radical de peso, apesar de ser um tipo de medicamento usado para diabetes, no caso de Tammy Slaton, a possibilidade não foi descartada:

“Digamos que ela tinha um problema médico residual que não conseguimos eliminar com a perda de peso suficiente. Não há nada de errado em considerar: ‘Ei, vamos adicionar esta injeção ao fato de você ter feito esta cirurgia’”, explicou seu cirurgião bariátrico, Eric Smith.

E ela acrescentou: “Se sentíssemos que a Tammy perdeu uma quantidade significativa de peso, mas se ela estourasse... definitivamente poderia ser um suplemento adicional”, tudo isso, se o processo for interrompido ou os resultados esperados não forem obtidos por meio de um estilo de vida diferente, onde se promova o bem-estar da nativa do Kentucky.