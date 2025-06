De partir o coração! Esta foi a mensagem emocionante da filha de Bruce Willis para seu pai

O Dia dos Pais (nos EUA o dia dos pais foi no último domingo, 15/06) ganhou um novo significado para a família de Bruce Willis desde que o ator foi diagnosticado com demência frontotemporal, um distúrbio que afeta o comportamento, a personalidade e a linguagem de forma degenerativa.

Assim, as filhas do ator, juntamente com sua ex, Demi Moore, e sua atual esposa, Emma Heming, dedicaram seu amor a Bruce Willis, cuidando dele juntas, enquanto continuavam a entender e aprender sobre a doença que aflige o homem que estrelou ‘O Sexto Sentido’.

Com fotos e vídeos, a família de Bruce Willis revelou como o ator tem se saído desde o diagnóstico na primavera de 2022, mostrando ao público a evolução de sua doença ao longo do tempo, comovendo a todos com a situação que ele enfrenta.

Rummer Willis compartilha mensagem emocionante de Dia dos Pais para Bruce Willis

Desta vez, foi Rummer Willis quem compartilhou uma mensagem emocionante de Dia dos Pais para Bruce Willis, que muitos descreveram como “de partir o coração” e comovente, em um dia que ganhou um novo significado para a família do ator de 70 anos.

Com uma série de fotos com o pai, Rummer Willis começou a escrever uma carta emocionada dedicada a Bruce Willis, na qual começava dizendo: “Hoje é difícil. Sinto uma dor profunda no peito por falar com você e contar tudo o que estou fazendo e o que está acontecendo na minha vida. Por te abraçar e te perguntar sobre a vida e suas histórias, lutas e sucessos.”

O momento mais emocionante de sua dedicação aconteceu quando ela expressou: “Gostaria de ter feito mais perguntas enquanto você ainda tinha a chance de me contar tudo”, e continuou: “Mas sei que você não gostaria que eu ficasse triste hoje, então vou tentar ser grata, lembrando a mim mesma o quão sortuda sou por você ser meu pai e por ainda estar comigo, e eu ainda poder te abraçar, beijar seu rosto, acariciar sua cabeça e te contar histórias”.

A filha de Demi Moore continuou escrevendo e revelou a reação de Bruce Willis ao estar perto de sua neta Louetta: “Posso ver como seus olhos brilham quando você vê Louetta e serei grata por cada momento que tiver com você”, e concluiu: “Enviando muito amor a todos aqueles que estão no barco comigo ou que perderam seus pais, às mães solteiras que também são pais, ao meu futuro pai...”

Emma Heming também compartilhou uma mensagem comovente na qual expressou estar particularmente triste naquele dia, dizendo:

“O que Bruce ensina às nossas meninas vai muito além das palavras. Resiliência, amor incondicional e a força silenciosa de simplesmente estar presente”, e continuou:

“O amor se aprofunda. Ele se adapta. Ele permanece, mesmo quando tudo muda. Mas, para ser justa comigo mesma, esses dias simbólicos mexem muito comigo. Estou profundamente triste hoje. Desejo, com cada célula do meu corpo, que as coisas sejam diferentes para ele e mais leves para a nossa família.”