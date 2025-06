Alejandro Sanz é acusado por ex-companheira de comportamento desumano e de ser espionada

Alejandro Sanz está envolvido em uma nova polêmica após uma mulher afirmar ter tido um relacionamento íntimo e sexual com o cantor.

Ivet Playà usou sua conta no TikTok para acusar o cantor de comportamento desumano em relação a ela.

A jovem começa sua história dizendo que conheceu Sanz em 2015, quando tinha 18 anos e o cantor, 49.

Alejandro Sanz é acusado por um fã de “comportamento desumano” e espionagem

De acordo com o relato da fã, o contato ocorreu inicialmente pelas redes sociais, e ele sabia que ela era “uma jovem de 19 anos”.

Após conhecê-la, a jovem deixou a casa da família em Barcelona para trabalhar com o cantor em Madri, quando tinha 22 anos.

Foi nessa época que a mulher que acusa o artista de brincar com seus sonhos e esperanças teria sido supostamente espionada pelo artista.

Ela afirma que as conversas privadas que teve com ele foram revisadas pela equipe do cantor.

E embora não tenha dado detalhes sobre o ocorrido, ela se sentiu traída, o sonho de conhecer seu artista se transformou em um pesadelo.

“Me sinto traída. Me sinto usada. Me sinto humilhada”, disse a jovem no TikTok, que acumula mais de 500 mil visualizações, poucas horas após sua criação.

Ela também disse que se sente impura ao saber que suas conversas foram lidas por outra pessoa e que isso lhe causou danos emocionais.

Ivet Playà esclarece polêmica envolvendo Alejandro Sanz

Após o escândalo, a mulher publicou um story no Instagram no qual afirmou não culpar o cantor por qualquer conduta criminosa.

Isso ocorreu após a notícia viralizar nas redes sociais.

Ela explicou que as declarações dele se referem a um comportamento moral e desumano inaceitável.

Ela também garantiu que fornecerá mais detalhes sobre sua história e apresentará provas.

Até o momento, o cantor não se pronunciou sobre a polêmica.