“Wonka” chegou na Netflix e é um sucesso: o filme perfeito para assistir em família

Um dos grandes trunfos da Netflix é a variedade de filmes, séries, minisséries e documentários que o serviço de streaming adiciona semanalmente para expandir seu catálogo.

E desta vez, um dos maiores sucessos dos últimos tempos chegou à plataforma, confirmando mais uma vez Timothée Chalamet como uma das maiores novas estrelas de Hollywood.

“Wonka”: A estreia mais doce da Netflix neste mês

Este é “Wonka”, a prequela do clássico “A Fantástica Fábrica de Chocolate”, que está se tornando uma das melhores opções para assistir em família no serviço de streaming.

Wonka (Warner Bros)

“Com pouco dinheiro, Willy Wonka se propõe a construir um império de chocolate com a ajuda de Noodle, um órfão, enquanto foge de uma organização criminosa de confeitaria.”

É assim que a plataforma descreve este filme divertido e emocionante, que se tornou um sucesso em seu lançamento em 2023 e remonta às origens do clássico escrito por Roald Dahl.

A produção dirigida por Paul King tem 112 minutos e chegou recentemente à Netflix, entrando rapidamente para as listas dos 10 filmes mais assistidos.

O elenco inclui nomes como Timothée Chalamet, Hugh Grant, Olivia Colman, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Jim Carter, Calah Lane e Rowan Atkinson.

A crítica, por sua vez, elogiou o filme. Peter Bradshaw, do The Guardian, observou que é “uma delícia magnificamente doce (...) Gostei mais do que das duas versões anteriores, com Gene Wilder em 1971 e Johnny Depp em 2005. Ele traz as endorfinas do chocolate.”

Enquanto isso, Owen Gleiberman, da Variety, observou que “a prequela musical do lendário conto de Roald Dahl é engraçada, emocionante, impecavelmente encenada e surpreendentemente antiquada. (...) ‘Wonka’ faz você se sentir bem, mas nunca te faz levitar.”

Então, se você é fã deste clássico ou gosta de filmes familiares emocionantes, “Wonka” é uma excelente alternativa para curtir na Netflix.