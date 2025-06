Sabrina Carpenter incendeia as redes sociais ao posar de topless para uma revista de prestígio

A estrela pop do momento, Sabrina Carpenter, causou sensação ao estampar a capa da Rolling Stone com um ensaio fotográfico de cair o queixo. Aos 26 anos, a cantora e atriz aparece completamente nua, coberta apenas por seus longos cabelos loiros e delicadas meias de renda branca, em um movimento que combina glamour retrô com ousadia contemporânea.

A imagem, intitulada “Sabrina, Superstar”, não apenas celebra sua ascensão meteórica na indústria musical, mas também marca um marco em sua evolução como ícone de empoderamento e estilo.

A capa, fotografada pelo lendário David LaChapelle, gerou uma avalanche de reações nas redes sociais, com fãs e críticos debatendo se a atitude é uma declaração de liberdade artística ou uma provocação calculada.

Na imagem, Sabrina aparece de joelhos, com uma estética que lembra as divas clássicas, mas com um toque moderno que reflete sua personalidade única: “Tentei ser morena, mas não me serviu. Então, é isso”, brincou a cantora em entrevista à Rolling Stone, destacando sua confiança em seu visual loiro característico.

Carpenter está promovendo seu sétimo álbum de estúdio, Man’s Best Friend, com lançamento previsto para 29 de agosto. O álbum, que inclui o single “Manchild”, promete explorar temas como masculinidade tóxica e dinâmicas de poder nos relacionamentos, tudo envolto em um som synth-pop irresistível.

Na entrevista, Sabrina afirmou que “é engraçado quando as pessoas reclamam que eu só canto sobre certos assuntos. Mas é isso que eu sou”. Sua autenticidade e coragem repercutiram entre os fãs, que inundaram as redes sociais com comentários como “uma rainha do pop” e “um ícone geracional”.