Liam Payne retorna à televisão com o último programa que gravou antes de morrer

Liam Payne retornará às telas do mundo todo com o “Building The Band 2025”, o último programa do qual participou antes de sua morte repentina no ano passado. Assim, seus fãs poderão vê-lo pela última vez no reality show que será exibido como uma homenagem póstuma.

Em 16 de outubro de 2024, o mundo desabou após a notícia da morte de Liam Payne. O ex-integrante do One Direction perdeu a vida aos 31 anos após cair do terceiro andar do Hotel Casa Sur, onde estava hospedado em Buenos Aires, Argentina. A autópsia revelou que ele havia consumido diversas substâncias ilícitas antes da queda que lhe tirou a vida.

Apesar dos rumores e especulações que surgiram sobre seu estilo de vida, Directioners e fãs do cantor britânico o lembram como uma das figuras mais importantes dos últimos tempos, já que a popularidade e as músicas do One Direction marcaram um antes e um depois na indústria musical.

Quando e onde o mais recente projeto de Liam Payne, “Building The Band 2025”, estreará?

Após várias conversas com a família de Liam Payne, foi aprovado o lançamento de “Building The Band”, um reality show musical do qual ele participou como jurado convidado ao lado de outras celebridades. A Netflix confirmou a data de estreia para 9 de julho deste ano.

Neste reality show, cujas filmagens terminaram em agosto do ano passado, os participantes são orientados e avaliados por diversas figuras do mundo da música, incluindo Liam Payne, para realizar seus sonhos e se tornarem grandes estrelas.

A notícia gerou opiniões divergentes entre os fãs de Liam Payne. Enquanto alguns enfatizaram que esta será a última chance de vê-lo em um novo projeto televisivo, outros mencionaram que será difícil vê-lo depois do ocorrido: “Como será bom e nostálgico vê-lo lá”, “Estou dividido entre ver e não ver” e “Sinto muita falta dele”.