JLo reaparece sem maquiagem e com uma aparência estranha: irreconhecível

Sem dúvida, uma das figuras que sempre gera burburinho tanto na imprensa internacional quanto nas redes sociais é Jennifer Lopez. Cada aparição da artista rouba a cena, e eventos que podem parecer tão simples quanto um simples passeio acabam virando notícia.

E foi exatamente isso que aconteceu recentemente, quando JLo foi vista no Aeroporto Internacional de Los Angeles e todos os olhares se voltaram para seu visual inesperado e cabelo bagunçado.

O visual inusitado de JLo que ninguém esperava ver

No último domingo, a atriz e cantora se apresentou em Washington usando alguns dos looks mais ousados ​​que já usou, e também exibindo um glamour absoluto no palco.

Mas no dia seguinte, a artista mostrou um lado completamente diferente, exibindo seu “dia de cabelo feio”, de acordo com o jornal britânico Daily Mail.

JLo, 55, que está a poucos dias de completar 56 anos, estava usando um macacão vários tamanhos maior do que o seu e também apareceu sem maquiagem, com o cabelo bagunçado e aparentemente despenteado.

Isso surpreendeu a todos, já que Lopez raramente se apresenta dessa forma, sendo geralmente uma das figuras mais glamourosas de Hollywood.

As pessoas até zombaram dela nas redes sociais, dizendo que ela inverteu os papéis com o ex-marido, Ben Affleck, já que o ator geralmente é o que parece mais casual e despretensioso, ao contrário dela.

Esse visual da artista contrasta fortemente com o que ela viu no dia anterior no World Pride Festival, onde levou os fãs à loucura com sua performance e looks ousados.

Lá, ela também apareceu com maquiagem impecável e cabelo espetacular, diferente do que viu no dia seguinte.