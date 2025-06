A rainha desconhecida que completou 70 anos e chocou as redes com sua aparência: ela parece ter 35

Embora os principais nomes da realeza europeia sejam os membros da realeza asiática, também há membros da realeza na Ásia, como o Butão, conhecido como um dos países mais felizes do mundo.

E lá, a Rainha Mãe Dorji Wangmo, tia do atual rei, completou 70 anos em 10 de junho.

A realeza apareceu posando ao lado do rei e sua esposa nas redes sociais, mas todos os olhares estavam voltados para a rainha-mãe, que impressionou com sua aparência jovial.

Fotos da Rainha Mãe do Butão que surpreenderam a todos

Na publicação, Wangmo é vista posando com um quimono tradicional, exibindo sua genética invejável, lembrando até mesmo a irmã do governante e sua esposa.

“Desejamos a Sua Majestade a Rainha Mãe Gyalyum Dorji Wangmo Wangchuck um feliz 70º aniversário. Sua sabedoria, compaixão e dedicação inabalável deixaram uma marca indelével no coração de nossa nação. Que este dia especial honre a vida extraordinária que você viveu e as inúmeras vidas que você continua a edificar”, diz a publicação.

Wangmo é uma figura importante na realeza do Butão, de acordo com o site Hola!. Ela é descendente de antigos líderes butaneses e é a mais velha das quatro esposas do Rei Singye Wangchuck, pai do atual monarca.