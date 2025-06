“Cada dia mais bonito”: as fotos do príncipe William vestido com uniforme militar que arrancaram suspiros nas redes sociais

Novas imagens do Príncipe William em uniforme militar, reveladas recentemente na conta oficial do Príncipe e da Princesa de Gales no Instagram, causaram comoção nas redes sociais e na imprensa britânica.

ANÚNCIO

Príncipe William causa sensação em uniforme militar

Mas não foram apenas fotos; também foram divulgados vídeos mostrando o filho mais velho do Rei Charles e Lady Diana caminhando ao lado de outros soldados, acompanhado por música que deu às imagens um apelo épico.

Na ocasião, o site britânico Hello! comparou as imagens ao trailer de uma nova produção de Hollywood.

Na publicação, William escreveu que está “orgulhoso de visitar o Corpo Aéreo do Exército como seu Coronel-em-Chefe. É ótimo passar um tempo com os soldados e suas famílias aqui na Base Aérea de Wattisham”.

“Obrigado pela calorosa recepção e é encorajador ver a força da comunidade regimental. Fiquei muito impressionado com o compromisso incansável, a destreza física e a acuidade mental demonstrados no exercício de combate”, expressou. “Um excelente reflexo do treinamento e profissionalismo do Corpo Aéreo do Exército! Um grande obrigado aos soldados e familiares do AAC pela calorosa recepção e por tudo o que fazem”, concluiu o príncipe.

Reação nas redes sociais: “Mais bonito do que nunca”

As imagens também causaram comoção nas redes sociais, gerando diversos comentários e reações na conta do Instagram dos príncipes.

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

Da música para o console: este é o novo jogo do vocalista do Imagine Dragons

Meghan e Harry exibem filhos em passeio e são criticados por quebrarem suas próprias regras

Nove mulheres acusam Jared Leto de suposta má conduta sexual

“Casar com Kate foi a melhor decisão, a segunda melhor é a barba”, “É sempre um bom dia quando William está de uniforme!”, “Ele está ficando mais bonito ultimamente” e “Envelhecendo como um bom vinho” estavam entre as mensagens postadas nas redes sociais.