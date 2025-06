Henry Cavill reaparece “acabado” e fãs culpam a noiva por “arruiná-lo”

Henry Cavill sempre foi considerado um ícone de beleza: um queixo definido, um físico imponente e aquele ar cavalheiro britânico que cativou o mundo como Superman e, mais tarde, como Geralt de Rívia em ‘The Witcher’. No entanto, sua aparição mais recente no Festival de Cinema de Taormina, na Itália, trouxe uma reviravolta inesperada sobre sua imagem.

Trajando um elegante smoking preto e gravata borboleta, Cavill compareceu ao evento acompanhado de sua noiva, Natalie Viscuso, que usava um vestido de cetim pêssego e deslumbrou com seu anel de noivado. Mas o que mais chamou a atenção não foi o casal em si, mas o novo visual do ator: com o cabelo visivelmente mais longo, cacheado e solto, o ator britânico apresentou uma aparência mais relaxada e madura, bem diferente de seus anos como super-herói.

Um antes e depois que gerou comentários cruéis

A resposta nas redes sociais foi imediata. Frases como “O que aconteceu com Henry Cavill?” ou “Não pode ser o mesmo Superman” começou a circular nas redes sociais, enquanto alguns usuários foram ainda mais longe, alegando que Natalie tem uma “mão ruim” e que ela “estragou tudo” porque o ator “não se parece mais com ele mesmo”.

Este não é o primeiro episódio de críticas à sua imagem. No final de 2023, Cavill também foi alvo de comentários por estar “piorado” ao participar do AACTA Awards, na Austrália. Na época, sua aparência mais magra e cansada gerou especulações, muitas delas injustamente direcionadas à sua parceira, acusando-a de não “cuidar dele”.

Henry Cavill Henry Cavill (Getty)

Henry Cavill muda suas prioridades

O contexto para essas mudanças físicas pode ser muito mais simples — e mais humano — do que as mídias sociais nos permitem reconhecer.

Em abril de 2024, Cavill e Viscuso anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho, e recentemente foi confirmado que se tornaram pais. Em uma publicação emocionante de Dia dos Pais, Henry compartilhou sua empolgação e pediu conselhos aos seus seguidores, antecipando essa nova fase de sua vida.

É normal que, ao se tornar pai e passar por uma profunda transformação pessoal, haja alguma reflexão externa. Nem todo dia é para parecer capa de revista, especialmente quando sua vida privada ocupa o centro das atenções no tapete vermelho.

Henry Cavill (Photo by Theo Wargo/Getty Images) (Theo Wargo/Getty Images)

Além disso, Henry tem se mantido discreto desde meados de 2024, concentrando-se na família e continuando a trabalhar em projetos importantes. Durante o evento na Itália, ele subiu ao palco para apresentar o renomado produtor Charles Roven, demonstrando seu compromisso com a indústria cinematográfica, apesar do novo capítulo em sua vida pessoal.

Embora muitos comentários sobre sua aparência tenham se concentrado em seu suposto “declínio”, é importante lembrar que padrões irreais de beleza e perfeição não devem moldar a percepção do público sobre uma figura tão admirada quanto Henry Cavill.

O ator está atualmente focado em seu bebê e em formar uma família com sua noiva, com quem se suspeita que esteja noivo após o nascimento do primeiro filho. Enquanto isso, ele continua construindo sua carreira profissional com novos projetos e conquistas acumuladas.