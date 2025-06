“Um desastre”: Shakira revela qual teria sido sua pior transformação e confessa se arrepender

Por mais de três décadas, Shakira conquistou o mundo não apenas com sua voz e movimentos únicos, mas também com um estilo que evolui com ela. De seus cachos pretos naturais ao icônico loiro praiano que definiu uma era, passando por suas experiências mais ousadas com o vermelho intenso, seu cabelo tem sido parte essencial de sua narrativa pessoal e artística. Não é exagero dizer que sua juba se tornou um símbolo cultural de empoderamento.

No entanto, nem tudo foi brilho e perfeição. Em uma entrevista recente à Allure, Shakira confessou que, de todas as suas transformações capilares, há uma da qual ela se arrepende profundamente: descolorir o cabelo.

“Meu cabelo estava tão quebrado, e eu parecia uma daquelas bonecas troll. Descoloração demais”, confessou ela, rindo, relembrando uma apresentação no Madison Square Garden em 2002. Na época, o uso excessivo de descolorante já estava começando a causar estragos.

Comparando aquela época com sua recente aparição no Latin American Music Awards, a cantora destacou o quanto aprendeu ao longo do tempo. “Mesmo assim, essa não é minha cor natural; minha cor é muito mais escura. Mas optei por uma cor mais natural, com menos descolorante, só para manter meu cabelo um pouco mais saudável.”

A cantora colombiana também admitiu que, quando mais jovem, costumava levar mais tempo para se arrumar. “Acho que a falta de experiência e confiança me fez usar muito mais maquiagem e ficar ainda mais preocupada. E agora estou um pouco mais autoconfiante”, disse ela.

Shakira Shakira se arrepende de um de seus looks mais icônicos (Instagram)

Em entrevista à Cosmopolitan, a cantora de “Hips Don’t Lie” também admitiu que sente falta do cabelo escuro, um visual que muitos fãs costumam desejar por ser dos “seus anos de rebeldia” em “Onde Estão os Ladrões?”.

“Mudei meu cabelo de várias maneiras ao longo da minha carreira”, disse ela. “Adoro cabelos escuros. Às vezes sinto falta do meu cabelo preto, escuro e superbrilhante. Nunca mais foi o mesmo, porque depois que você descolore, ele simplesmente não brilha mais do mesmo jeito.”

Esse processo, longe de ser meramente estético, prejudicou a saúde dos seus cabelos. “Eu abusei demais do meu cabelo”, admitiu, reconhecendo que o uso constante de produtos agressivos o enfraqueceu com o tempo. Mas esta história não é um lamento: é o ponto de partida de uma nova era.

Uma linha focada em cuidados capilares e diversidade

Shakira surpreendeu seus seguidores em 10 de junho ao anunciar oficialmente sua incursão no empreendedorismo da beleza com o lançamento de Ísima, sua própria linha de produtos para cabelos. Em um vídeo no Instagram, ela revelou: “Meu cabelo já viu de tudo. Depois de quatro anos trabalhando secretamente nesta linha, estou muito orgulhosa de finalmente poder compartilhar @isima com vocês.”

A inspiração? Suas próprias experiências frustradas com produtos que não cuidaram do seu cabelo como ela precisava. “Nasceu das minhas próprias experiências e foi nutrido por anos pelas mentes científicas mais renomadas da indústria. Trata-se de criar algo melhor, empoderando você a esperar mais”, explicou a cantora.

A linha estreia com oito produtos essenciais — incluindo xampus, hidratantes e condicionadores. “Desenvolvi uma linha de produtos que levei dois anos, sem dizer nada. Era o meu segredo mais bem guardado”, confessou ela em entrevista à People en Español.

O nome Ísima não é coincidência. É um superlativo que representa sua filosofia de vida: “mais é mais”. Reflete a força das latinas, que se recusam a se contentar com menos. Shakira também enfatiza que a marca celebra a diversidade de texturas capilares, especialmente na comunidade latina, algo que ela conhece em primeira mão após décadas no setor.