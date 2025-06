Katy Perry e Orlando Bloom vão terminar? Aqui está tudo o que sabemos

O relacionamento entre Katy Perry e Orlando Bloom passou por várias fases e mudanças. No entanto, em 2025, o relacionamento foi cercado por rumores de uma possível separação, especialmente devido à turnê atual da cantora americana.

ANÚNCIO

O casal começou a namorar em 2016, após uma interação no Globo de Ouro, embora tenham se separado temporariamente em 2017. Eles ficaram noivos em 2019 e tiveram sua primeira filha, Daisy Dove, em 2020.

Katy Perry e Orlando Bloom (Photo by Phillip Faraone/Getty Images) (Phillip Faraone/Getty Images)

Katy Perry e Orlando Bloom vão cancelar o noivado?

Em meio a rumores sobre a separação de Katy Perry e Orlando Bloom, uma fonte próxima ao programa compartilhou com o Page Six que o noivado dos artistas chegou ao fim e que eles esperam anunciar isso ao final da turnê “Lifetimes”.

“Acabou. Eles estão esperando o fim da turnê para se separarem.”

Por outro lado, segundo a People, o distanciamento entre o casal começou antes do lançamento do álbum “143”, que se intensificou após as críticas à turnê de Katy Perry, tornando evidente o fim do relacionamento.

“Katy se sentiu profundamente frustrada após a recepção do seu novo álbum, “143”, lançado em setembro. Isso a estressou bastante. Orlando foi compreensivo, mas criou alguma tensão. Ela também ficou decepcionada com algumas das críticas da turnê. Isso causou conflitos no relacionamento deles.”

Katy Perry e Orlando Bloom

LEIA TAMBÉM:

ANÚNCIO

A quarta temporada de ‘The Last Of Us’ é um fato e esta seria a prova

A série espanhola imperdível da semana que está bombando na Netflix

Após o término, Dakota Johnson reapareceu com um “look de vingança” que não agradou nem um pouco

Em diversas ocasiões, Katy Perry e Orlando Bloom compartilharam certos aspectos de seu relacionamento, como em 2023, quando revelaram que fizeram terapia de casal para reconstruir a conexão. No entanto, em meio aos rumores de separação, nem a cantora nem o ator confirmaram ou negaram a separação.