Chegou aos 40? Estas séries são o seu guia para sobreviver e aproveitar a melhor fase da sua vida

Completar 40 anos tem sido historicamente retratado como o início de uma suposta “crise da meia-idade”: o relógio biológico correndo, o declínio físico e a sensação de estar “fora da idade”. Mas a verdade é que os 40 podem ser a melhor fase da sua vida. É a década em que muitas mulheres se redescobrem, se reinventam e se livram da culpa e das expectativas alheias.

E se há algo que acompanha, inspira e dá perspectiva, são boas histórias. É por isso que essas séries — disponíveis em várias plataformas — se tornam um espelho, um bálsamo e um guia emocional para viver a vida ao máximo.

Sra. Fletcher (HBO Max)

Uma joia subestimada estrelada por Kathryn Hahn, Eve Fletcher é uma mãe recém-desempregada que, depois que seu filho vai para a faculdade, se depara com uma liberdade com a qual não sabe como lidar. Por meio do desejo, da identidade e da reinvenção, a série aborda com humor e honestidade o que significa recomeçar aos 40. Adaptada do romance de Tom Perrotta, é perfeita para quem precisa se lembrar de que nunca é tarde para se redescobrir.

O Tempo Que Eu Te Dou (Netflix)

Esta série espanhola de episódios curtos (10 minutos cada) é uma ode à resiliência. Lina (Nadia de Santiago) tenta superar o ex, Nico, enquanto se lembra dele cada vez menos. Com uma narrativa intimista e simples, a série nos lembra que desapegar também é uma forma de amor-próprio. Ideal para quem está passando por luto emocional ou términos de relacionamento nesta fase da vida.

Vida Perfeita (Netflix)

Leticia Dolera dirige e estrela esta série sobre três mulheres que, à beira dos 40, enfrentam decisões que mudam tudo. O que acontece quando o que você pensava que queria não te faz mais feliz? Com ​​um tom fresco e feminista, a série quebra estereótipos sobre maternidade, sexualidade e sucesso. Engraçada, crua e profundamente real.

Encontrando Ola (Netflix)

Do Egito, chega esta série estrelada por Hend Sabry. Ola é mãe, farmacêutica e, após um divórcio inesperado, inicia uma jornada de reinvenção. É uma história sobre segundas chances, independência emocional e como navegar pela vida quando tudo muda. Inspiradora e culturalmente revigorante.

Workin’ Moms (Netflix)

Uma comédia canadense sobre mulheres que conciliam maternidade, carreira, desejos e contradições. Embora mais leve que os episódios anteriores, aborda temas como culpa materna, pressão social e busca por identidade. Ideal para rir e refletir ao mesmo tempo.

Se você está passando por um término de relacionamento, questionando sua carreira, explorando seus desejos ou simplesmente buscando se reconectar consigo mesma, essas séries oferecem conforto e empoderamento.

Fazer 40 anos não é uma crise; é um renascimento. Essas séries vão te lembrar disso a cada episódio. E se você alguma vez sentir que está atrasada ou que deveria “ter tudo resolvido”, é só apertar o play. Porque você não está sozinha, e sua história merece ser contada com autenticidade, humor e coragem.