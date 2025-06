Após o término, Dakota Johnson reapareceu com um “look de vingança” que não agradou nem um pouco

Após a separação de Chris Martin e Dakota Johnson se tornar pública, a atriz fez uma aparição que causou comoção nas redes sociais, com muitos alegando que se tratava de uma provocação ao vocalista do Coldplay, com quem ela teve um relacionamento intermitente por oito anos, ao estilo de Lady Di.

Foi a revista People que divulgou a notícia da separação das duas estrelas, depois que Chris Martin deu uma nova chance ao amor com Dakota Johnson após sua separação de Gwyneth Paltrow, com quem tem dois filhos, Apple e Moses.

Dakota Johnson Getty Images

Também vale a pena notar que eles se davam perfeitamente bem, pois ambos cresceram sob os holofotes. Tanto que a mãe dos filhos do vocalista do Coldplay teria expressado interesse em manter sua amizade com a atriz:

“Há um respeito mútuo genuíno entre Gwyneth e Dakota, e elas têm muito em comum. Ambas cresceram sob os holofotes, estão na indústria há anos e realmente se identificam com as experiências uma da outra”, disse uma fonte à People.

Gwyneth Paltrow e Dakota Johnson (@gwynethpaltrow / @dakotajohnson/Instagram)

Embora a atriz e o músico já tivessem escapado dos rumores de uma possível separação, desta vez o veículo de comunicação foi direto sobre o futuro do relacionamento. De acordo com uma fonte próxima ao casal, “desta vez parece definitivo”.

Dakota Johnson reaparece com look de vingança após anunciar sua separação de Chris Martin

Após um romance de idas e vindas que durou pouco mais de oito anos, tudo parece indicar que o relacionamento idílico entre Dakota Johnson e Chris Martin pode finalmente ter chegado ao fim, de acordo com fontes próximas ao casal que conversaram com a People.

Embora o anúncio não tenha sido oficializado por nenhuma das partes, um look diz muito. Dakota Johnson impressionou com um vestido que, para muitos, emulava o lendário look usado por Lady Di, apelidado de “vestido de vingança” por sua requintada sensualidade e sofisticação. Ela o usou no exato momento em que o então Príncipe Charles admitiu sua infidelidade a Diana, Princesa de Gales.

Assim, em um look que se tornou icônico, a atriz, que atualmente promove seu filme ‘The Materialists’, no qual contracena com Pedro Pascal, usou um vestido deslumbrante que confirma a transparência como a grande tendência de 2025.

A atriz de 35 anos usou um vestido Nensi Dojaka com um body sóbrio que realçava sua silhueta deslumbrante. Como acessórios, ela usou saltos slingback de bico fino e óculos de sol Oliver Peoples x Khaite, que foram a cereja do bolo de seu look deslumbrante.

Quanto aos acessórios, Dakota Johnson usou designs minimalistas dourados da Cece Jewellery e brincos Kate Young x Monica Vinader.

No entanto, as críticas à atriz foram imediatas, com alguns a chamando de deselegante: “Não é o estilo dela, mas ela é linda”, “Isso é elegância?”, “Ela sempre está tão linda, mas não gostei dessa vez”, “Não gostei, parece tule, ela é linda”.