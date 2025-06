A série espanhola imperdível da semana que está bombando na Netflix

O fenômeno das séries espanholas em plataformas como a Netflix não é coincidência. Nos últimos anos, a ficção ibérica encontrou a fórmula perfeita para conquistar o público global: tramas bem estruturadas, personagens complexas, direção artística impecável e uma deliciosa mistura de gêneros que as torna irresistíveis. De thrillers como ‘Corpo em Chamas’ a dramas históricos como ‘A Promessa’ e ‘As Garotas do Cabo’, essas produções elevaram o padrão e se adaptaram ao gosto de um público que busca mais do que entretenimento: busca emoção, estética, histórias impactantes e personagens inesquecíveis.

E quando se trata de produções que capturam tudo isso em um único episódio, ‘La Favorita 1922′ é, sem dúvida, a série espanhola que você precisa assistir esta semana. Com apenas oito episódios, rapidamente se tornou uma das mais assistidas da Netflix.

O motivo? Sua abordagem é tão envolvente quanto ambiciosa: uma história de mulheres à frente de seu tempo, ambientada na Madri dos anos 1920, com visuais deslumbrantes e uma narrativa que cativa desde o primeiro minuto.

La Favorita 'La Favorita' é uma das melhores séries espanholas e você não pode perder (Netflix)

‘La Favorita 1922′ reúne todos os elementos para vencer

Dirigido por Ramón Campos (’Fariña’, ‘O Caso Asunta’), esta produção da Telecinco e da Bambú Producciones (sim, os mesmos responsáveis ​​por ‘Velvet’ e ‘Gran Hotel’) combina o melhor do drama de época para entregar um produto de alta qualidade. No centro da história está Elena de Valmonte (Verónica Sánchez), uma marquesa sevilhana presa em um casamento opressor que, após um trágico acidente, foge com sua empregada Cecília (Raquel Querol) para Madri. Lá, as duas reinventam seus destinos abrindo um restaurante chamado La Favorita Bistró, em uma tentativa de se libertarem e criarem uma nova vida longe do passado... embora o passado, é claro, não fique para trás.

O mais fascinante é como esta história fictícia é vagamente inspirada na vida da Marquesa de Parabere, uma mulher real que, na década de 1920, desafiou as normas sociais e abriu um dos restaurantes de alta gastronomia mais importantes de Madri. Essa conexão histórica acrescenta um toque extra de interesse à série, especialmente para quem gosta de histórias com raízes reais.

La Favorita 'La Favorita' é uma das melhores séries espanholas e você não pode perder (Netflix)

Mas se algo diferencia ‘La Favorita 1922′ de outras ficções semelhantes, é sua encenação primorosa. Cada sequência é um banquete visual: palácios de época, restaurantes majestosos, vielas da velha Madri e uma seleção cativante de figurinos. A arte e o design de produção não apenas recriam fielmente a década de 1920, como também adicionam textura, cor e profundidade emocional à história. As protagonistas se vestem com trajes meticulosamente desenhados, dignos de uma passarela de época, enquanto a direção de arte transforma cada cena em um cartão-postal visual.

E, claro, não podemos deixar de falar sobre a comida. ‘La Favorita 1922′ faz da gastronomia seu tema central, com cenas em cozinhas, pratos elaborados e receitas tradicionais que farão as delícias de qualquer amante do fogão. Cozinhar, aqui, é sinônimo de resiliência, liberdade e comunidade feminina. É uma linguagem comum entre as protagonistas, uma forma de se curar e se reconectar com seus sonhos.

La Favorita Uma das melhores séries do ano (Netflix)

Uma história poderosa, contemporânea e feminina

O ponto forte de ‘La Favorita 1922′ é, sem dúvida, sua perspectiva feminina. Apesar de se passar em 1922, seus temas são surpreendentemente contemporâneos: o desejo de independência, a luta contra papéis impostos, a irmandade entre as mulheres e o poder do empreendedorismo. A química entre as protagonistas e sua evolução ao longo da história tornam impossível não se identificar com elas.

Com uma mistura viciante de romance, mistério, drama social e comédia leve, esta série é uma aposta segura para quem busca uma produção completa, com alma e muito coração.