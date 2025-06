O filme intenso que acaba de chegar na Netflix e está quebrando recordes: é devastador

A cada semana, novos filmes, séries, documentários e minisséries são lançados na Netflix, na esperança de se tornarem os próximos sucessos da plataforma e entrarem para as listas dos 10 mais assistidos.

É exatamente isso que um filme dramático que chegou recentemente ao serviço de streaming e já é o filme mais assistido do mundo está conseguindo.

‘Até a Última Gota’, o novo filme da Netflix que lidera a lista global

Este é ‘Até a Última Gota’, um filme de 105 minutos escrito e dirigido por Tyler Perry.

Até a Última Gota Taraji P. Henson como Janiyah Wiltkinson em ‘Até a Última Gota’. Cr. Chip Bergmann/Perry Well Films 2/Courtesy Netflix ©2025 (Chip Bergmann/Perry Well Films 2/Courtesy Netflix)

“Uma mãe solteira que luta contra todas as adversidades para cuidar de sua filha doente vivencia um dia que a oprime e desencadeia o caos. Encurralada por um mundo indiferente e uma sociedade que não oferece rede de segurança, ela é forçada a tomar medidas desesperadas.”

É assim que a plataforma descreve esta produção poderosa e comovente, que está cativando diversos espectadores.

O elenco inclui nomes como Taraji P. Henson, Sherri Shepherd, Teyana Taylor, Glynn Turman, Sinbad e Rockmond Dunbar.

Os críticos, por sua vez, reagiram ao longa-metragem com críticas mistas. Dennis Harvey, da Variety, afirmou que “o mais recente trabalho do prolífico criador é uma representação tipicamente melodramática, porém poderosa e relevante, da miséria sistêmica que leva uma heroína em apuros a um confronto com a polícia”.

Jordânia Hoffman, da Entertainment Weekly, observou que “uma nova heroína popular nasce neste filme convincente, embora não exatamente sutil. (...) Ele tem uma conclusão selvagem e envolvente”.

Lisa Kennedy, do The New York Times, afirmou que “o final talvez seja distorcido demais para seu próprio bem. Mas Henson — tão profundamente comprometida com o sofrimento emocional de sua personagem — ainda nos faz lembrar”.

Portanto, se você é fã de filmes dramáticos e quer assistir a um dos lançamentos mais recentes e bem-sucedidos da Netflix, ‘Até a Última Gota’ é uma boa alternativa.