Impressionante! Celebridade de ‘Quilos Mortais’ perde 234 quilos e impressiona com transformação física

Tammy Slaton chocou a todos após sua transformação física. A mulher que se tornou famosa por seu papel no programa de televisão ‘Quilos Mortais’ exibiu sua silhueta após perder pouco mais de 227 kg.

A atriz de 38 anos não se tornou famosa apenas por um episódio do programa; seu caso foi documentado em um especial, juntamente com o de sua irmã Amy Slaton, que enfrentou sérios problemas de saúde que colocaram as vidas de ambas em risco.

No entanto, a nativa do Kentucky foi a que mais chamou a atenção nas redes sociais, após pesar aproximadamente 340 kg no início de seu processo bariátrico. Agora, ela ostenta um corpo de 90 kg, demonstrando sua força e perseverança, bem como seu comprometimento com o programa. Depois de ver o comprometimento de Tammy Slaton com o programa, ela foi recompensada com uma cirurgia para remover o excesso de pele. Após perder peso, a nativa do Kentucky começou a se transformar fisicamente, ostentando traços muito mais definidos e entusiasmo para alcançar seu objetivo.

Tammy Slaton surpreende com sua transformação física, parecendo 227 kg mais magra

Neste fim de semana, após anos de perseverança, Tammy Slaton finalmente exibiu seu novo corpo, pesando 90 kg. Ela entrou na sala de cirurgia para remover o excesso de pele, revelando uma nova versão de uma das irmãs que chocou o público com sua participação no programa ‘Quilos Mortais’.

O médico de Tammy Slaton pediu à família que enviasse seus melhores votos durante o processo cirúrgico e também anunciou que o procedimento duraria cerca de um dia inteiro e seria conduzido pelo Dr. Peter Rubin, acompanhado por 12 especialistas. Após a conclusão da operação, o período de recuperação pode levar vários meses.

Portanto, por enquanto, ainda precisamos esperar que os curativos de Tammy sejam removidos, suas cicatrizes cicatrizem e o inchaço diminua, para ver o resultado final de uma luta que demonstra perseverança e se tornou um exemplo, demonstrando que todos podem mudar se tiverem a vontade de fazê-lo.

Antes da cirurgia, Tammy Slaton falou sobre sua perda de peso com grande emoção, observando que nunca havia sido tão “pequena” e emocionando o público que acompanhou de perto a jornada da atriz de 38 anos. Hoje, ela está em recuperação antes de revelar o resultado final da cirurgia à qual foi submetida neste fim de semana:

“Será que estou vendo as coisas errado? 90 kg. Não me lembro da última vez que fui tão pequena. Às vezes, as pessoas até me dizem que pareço menor do que minha irmã Amy, o que era impossível no início desta jornada.”

Sobre a reação de Tammy, o Dr. Eric Smith, responsável por lhe dar a boa notícia, observou: “Ela conquistou isso com esforço constante e dedicação absoluta.”

Por outro lado, sua irmã e aliada neste processo também experimentou mudanças em seu físico, perdendo um total de 180 kg.